Mısır'ı kum fırtınası vurdu! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Mısır'ın başkenti Kahire'de çıkan kum fırtınası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Süveyş Kanalı'nda da etkili olan dev kum fırtınası, amatör kameralara yansıdı. Kum fırtınasının etkili olduğu bölgelerde gökyüzünün rengi sarıya döndü. Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerine maske takmaları konusunda uyarıda bulunuldu.