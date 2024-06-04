Meksika'nın ilk kadın lideri Claudia Sheinbaum kimdir?

Sheinbaum, en yakın rakibi olan iş kadını Xóchitl Gálvez'i 30 puan farkla geride bırakarak büyük bir zafer elde etti. Bu sonuçla birlikte Sheinbaum, 1 Ekim'de mevcut devlet başkanı Andrés Manuel López Obrador'dan görevi devralacak. Claudia Sheinbaum'un bu tarihi zaferi, Meksika'da kadınların siyasi alanda önemli bir yer edinmesi açısından büyük bir dönüm noktası olarak görülüyor. Yeni görevine başladığında, ülkenin sosyal ve ekonomik politikalarını şekillendirmede önemli bir rol oynayacak.

CLAUDİA SHEİNBAUM KİMDİR?

Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın devlet başkanıdır. 1 Ekim tarihinde halefi Andrés Manuel López Obrador'dan devlet başkanlığı görevini devralacak. Sheinbaum, kendisini destekleyen Obrador'un kaydettiği "ilerlemeleri" devam ettireceği ve halefini popülerleştiren refah programlarını daha da geliştireceği sözlerini vermişti. Aynı zamanda çevre mühendisi olan Sheinbaum, 2018-2023 döneminde başkent Mexico City'nin belediye başkanlığını yaptı. İşte Claudia Sheinbaum'un hayatına dair detaylar…

Doğum ve Eğitim

Claudia Sheinbaum, 24 Haziran 1962'de Meksika'nın Mexico City şehrinde doğdu. Mühendislik ve çevre bilimleri alanında eğitim aldı. Meksika Ulusal Otonom Üniversitesi'nden (UNAM) fizik mühendisliği lisans derecesine ve aynı üniversiteden enerji mühendisliği alanında doktora derecesine sahiptir.

Akademik Kariyer

Sheinbaum, çevre bilimleri ve enerji politikaları konularında akademik çalışmalarda bulundu. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nde (IPCC) çalıştı ve IPCC'nin 2007'de Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasında katkıda bulundu.

Siyasi Kariyer

Andrés Manuel López Obrador'un Mexico City belediye başkanı olduğu dönemde, başkentin çevre sekreterliği görevini üstlendi. Bu dönemde çevre politikaları ve sürdürülebilir projeler geliştirdi.

2018'de Mexico City'nin ilk kadın belediye başkanı seçildi. Görev süresi boyunca kentin ulaşım, güvenlik ve çevre sorunlarına yönelik önemli politikalar geliştirdi. 2023'te devlet başkanlığına aday olmak için bu görevden istifa etti.

2024'te yapılan seçimlerde, oyların yüzde 58'i ila yüzde 60'ını alarak ülkenin ilk kadın devlet başkanı seçildi ve 1 Ekim'de Andrés Manuel López Obrador'dan görevi devralacak.

Bilimsel Kariyer

Fizik alanında ülkenin önde gelen bilim insanlarından biridir. İklim değişikliği ve enerji politikaları üzerine çalışmalar yaptı.

2007'de, Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) ile birlikte iklim değişikliği üzerine yaptığı araştırmalar, IPCC'ye Nobel Barış Ödülü kazandırdı. Sheinbaum, bu ödülü kazanan akademisyen grubunun bir parçasıydı.

Yıllarca California'daki ünlü bir araştırma laboratuvarında çalışarak Meksika'nın enerji tüketim kalıplarını inceledi ve iklim değişikliği konusunda uzmanlaştı.

Parti Üyeliği

Claudia Sheinbaum, Meksika'da sol eğilimli bir parti olan Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) üyesidir. Partinin kurucusu ve mevcut devlet başkanı Andrés Manuel López Obrador'un yakın müttefikidir.

Başkanlık Seçimi

2024'te yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, oyların yüzde 58'i ila yüzde 60'ını alarak ülkenin ilk kadın devlet başkanı seçildi. En yakın rakibi olan iş kadını Xóchitl Gálvez'e karşı büyük bir zafer elde etti.

Sheinbaum'un liderliği, Meksika'da toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre koruma ve sosyal adalet konularında önemli adımlar atılacağı beklentisini artırmaktadır. Yeni görevine 1 Ekim'de başlayacak ve mevcut devlet başkanı Andrés Manuel López Obrador'dan görevi devralacak.