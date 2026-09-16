Mekke yakınlarında İHA düşürüldü, ABD Suudi Arabistan'a seyahat uyarısını sıkılaştırdı

Suudi savaş uçakları Yemen'i bombalarken, Yemen'deki Husi savaşçıları da Suudi Arabistan şehirlerine insansız hava araçları ve füzeler fırlatmayı sürdürüyor. Son olarak Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin Mekke'yi insansız hava aracı ile hedef aldıklarını söyleyerek kınadı. Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesisini ve bir hava üssünü vurduklarını öne süren Husiler, Mekke'yi hedef aldıkları iddiasını ise reddetti.Bu arada, ABD Suudi Arabistan'a yönelik seyahat uyarısını sıkılaştırdı ve hükümet çalışanlarının Yemen sınırının yaklaşık 32 kilometre yakınına seyahat edilmesini yasakladı.Yemen'deki Suudi liderliğindeki koalisyonun sözcüsüne göre, Suudi Arabistan Salı akşamı Mekke'nin güneyinde bir Husi insansız hava aracını ele geçirip, imha etti.Turki el-Maliki, Mekke'nin hedef alınmasının "utanç verici bir eylem" olduğunu söyledi.57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı, Mekke ve Medine vilayetine yapılan saldırıların "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Ancak Yemen'in batısının büyük bir bölümünü kontrol eden İran destekli Husiler, Mekke'yi hedef aldıkları iddialarını reddetti ve Suudi Arabistan'ı "yalan söylemekle" suçladı.Askeri sözcü Yahya Sarea, "Yemen'den kutsal mekanlara yönelik hiçbir tehdit söz konusu değil. Operasyonlarımız petrol tesislerini ve askeri üslerini hedef alıyor ve kutsal yerlerden çok uzakta gerçekleştiriliyor" dedi.Sarea, Husi milislerinin, geçen haftaki 450'den fazla hava saldırısına misilleme olarak Suudi Arabistan'a, insansız hava araçları ve füzeler fırlattığını da sözlerine ekledi.Ayrıca Marib vilayetinde bir Suudi savaş uçağını düşürdüklerini de belirtti. Suudi liderliğindeki koalisyondan hemen bir yanıt gelmedi, ancak Tümgeneral Maliki, güçlerinin Husi milislerine ve saldırılarına karşı "gerekli ve caydırıcı önlemleri almaktan çekinmeyeceğini" söyledi. Salı günü Suudi yetkililer, Mekke ve krallığın ikinci büyük şehri Cidde de dahil olmak üzere batıdaki bazı bölgelerde füzelere karşı kısa süreli güvenlik uyarıları yayınladı.Bu arada, ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Husi saldırılarının şehirleri, altyapıyı, havaalanlarını, askeri üsleri, diplomatik tesisleri ve enerji tesislerini hedef aldığı gerekçesiyle yeni bir seyahat uyarısı yayınladı.Uyarıda ülkeye seyahatlerin gözden geçirilmesi istendi.

Husiler Kızıldeniz kıyılarını ele geçirdiHusi milisleri son zamanlarda Yemen'in Kızıldeniz kıyılarının büyük bir bölümünü Suudi destekli hükümet yanlısı güçlerden ele geçirdi.Geçtiğimiz hafta, Asya ve Avrupa'yı Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden birbirine bağlayan önemli bir denizcilik güzergahının güney giriş kapısı olan Babül Mendep Boğazı'ndaki stratejik liman kenti Muha ve Perim Adası'nı ele geçirdiler.Husi milisleri uluslararası denizciliğe herhangi bir tehdit oluşturmadıklarını söylerken, ABD ve İsrail'in İran'la savaşı sonucu Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasından bu yana petrol ihracatı için Kızıldeniz'e bağımlı Suudi Arabistan'a ait gemileri hedef alacaklarını yinelediler.Aynı zamanda, Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'deki Yanbu limanına ham petrol taşımak için kullandığı önemli Doğu-Batı Petrol Boru Hattı, krallığın Irak'taki İran destekli milisleri sorumlu tuttuğu saldırıda ağır hasar gördükten sonra kapatılmak zorunda kaldı. Bazı uzmanlar boru hattının onarımının bir aydan fazla sürebileceğini söylerken, ABD Enerji Bakanı Chris Wright Salı günü petrolün birkaç gün içinde borudan akmaya başlayacağını savundu.'Suudiler ABD'ye harekat için baskı yaptı' iddiasıBBC'nin ABD'deki medya ortağı CBS News'e konuyla ilgili bilgi veren iki kaynağa göre, ülkenin fiili yöneticisi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, ABD Başkanı Donald Trump'a Husi isyancılarına karşı askeri harekat düzenlemesi için bizzat baskı yaptı.Kaynaklara göre Trump, şu ana kadar ABD ordusunu doğrudan işin içine katmaktan kaçındı ve bunun yerine istihbarat ve hedef belirleme desteği sağlamayı teklif etti.Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili BBC'ye "Bölgesel istikrar konusunda Suudi Arabistan ve Yemen Cumhuriyeti hükümetiyle sürekli diyalog halindeyiz" dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Salı günü acil bir toplantı düzenledi. Toplantıda hem Yemen hükümeti hem de Suudi Arabistan, ekonomik baskı uygulamak amacıyla Babülmendep Boğazı'nı kapatmakla suçladıkları Husi milislerine karşı daha kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu. Konsey üyeleri, küresel tedarik zincirlerinde aksaklıkları önlemek için Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün korunması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını teyit ettiler. 90 binden fazla kişi yerlerinden edildiUluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre, Yemen'de Husi milisler ile hükümet yanlısı güçler arasındaki çatışmalar nedeniyle 90 binden fazla kişi yerinden edildi.Örgüt Genel Direktörü Amy Pope geçen hafta, "Aileler bu çatışmada ikinci veya üçüncü kez, neredeyse hiçbir şeyleri kalmadan evlerinden kaçmak zorunda kalıyorlar" uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü Pazar günü yaptığı açıklamada, Ağustos ayının başından bu yana en az 500 kişinin öldüğünün bildirildiğini, bunların 297'sinin önceki hafta içinde gerçekleştiğini söyledi.Yemen, 2014 yılında Husi milislerinin başkent Sana'daki hükümeti devirmesiyle başlayan bir iç savaşla harap oldu. Çatışma, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap devletleri koalisyonunun hükümetin yönetimini yeniden kurma girişiminde bulunmasının ardından 2015 yılında tırmandı.Birleşmiş Milletler'e göre, çatışmalarda 150 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve 22 milyondan fazla insanın yardıma muhtaç olduğu, dünyanın en kötü insani krizlerinden biri yaşandı.Dört yıldır süren gayrıresmi ateşkes, Temmuz ayında Husi milislerinin Suudi Arabistan'a karşı "deniz ambargosu" ilan etmesi ve Suudi havaalanlarına, petrol tesislerine ve Kızıldeniz'deki tankerlere füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlemesiyle çözülmeye başladı.Husiler, Suudi Arabistan'ın kendi topraklarındaki liman ve havaalanlarına uyguladığı abluka ile Sana havaalanına düzenlenen ve krallığın sorumluluğunda olduğunu söyledikleri hava saldırısına misilleme yaptıklarını açıkladılar.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .