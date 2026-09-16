Fabrikada patlayan buhar kazanı 16 yaşındaki işçiyi hayattan kopardı

Gaziantep'te bir fabrikada buhar kazanın patlaması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesi 3.Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle buhar kazanı patladı. Bu sırada kazanın yanında bulunan 16 yaşındaki işçi Abdullah Omar El Obid, kazandaki kaynar suyun üzerine gelmesi sonucu ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrası Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırılan Abdullah Omar El Obid, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Fabrika sahibinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı