Haberler

Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu

Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım; kendi geleceği, ara transfer dönemi ve Galatasaray derbisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, görev süreciyle ilgili "Sezon sonunda, şartlar ne olursa olsun başkanlık görevini bırakacağım'' dedi.

  • Aziz Yıldırım, sezon sonunda Fenerbahçe başkanlık görevini kesin olarak bırakacağını açıkladı.
  • Aziz Yıldırım, 26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceklerini söyledi.
  • Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin hocası olduğunu ve kendisiyle devam edeceğini belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kendi geleceği, ara transfer dönemi ve Galatasaray derbisi hakkında Ferudun Niğdelioğlu'na açıklamalarda bulundu. 

''BAŞKANLIK GÖREVİNİ BIRAKACAĞIM''

Gaziantep FK maçının Nigdelioğlu'na açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, görevi bırakacağı tarihi açıklayarak "Sezon sonu kesin bırakacağım. Sezon sonu kesinlikle şampiyon olacağız. Vaat ettiğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne soktum takımı. Şampiyonlar Ligi'nde bu takıma ben güveniyorum, inanıyorum. Çok daha iyi puanlar alacak ve Fenerbahçe'ye hem para hem puan kazandıracak." dedi.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM!"

Devre arasına dek alınacak sonuçların ara transfer dönemindeki planlamayı belirleyeceğini söyleyen Aziz Yıldırım, "Ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla gidersek ara transfer döneminde gerekli takviyeleri de yaparız. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza dair inancımız tam. Takım henüz hazır değil, hazır olacak. Bu takım tutacak." ifadelerini kullandı. 

"GALATASARAY'I YENECEĞİZ!"

Beşiktaş'ı deplasmanda yenebileceklerini ifade eden Aziz Yıldırım, Galatasaray'ı da mağlup edeceklerini ifade ederek, "Bu takım tutacak. Sahamızda Beşiktaş'a yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş'ı yenebiliriz. 26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceğiz, bugünden söylüyorum." sözlerini sarf etti. 

"BİZ KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK!"

İsmail Kartal'ın istifa süreci hakkında da konuşan Aziz Yıldırım, "İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin hocasıdır. 'Gidiyorum, ben kalamıyorum.' diyene kadar da bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin hocasıdır, hiç kimse merak etmesin. Ben İsmail Kartal'la devam edeceğimi açıkladığım halde onlarca menajer, onlarca teknik adam kendini sundu. Biz kimseyle görüşmedik, atmasınlar." yorumunda bulundu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
5 ilde tefecilik operasyonu: 53 şüpheli yakalandı, 273 milyon TL'lik mal varlığına el kondu

9 milyar TL'yi kasalarına tıkmışlar! Operasyonla hepsi çökertildi
Rusya: Kiev’de askeri sanayi tesisini vurduk

Rusya'dan Kiev'e saldırı! Askeri sanayi tesisi vuruldu
Mauro Icardi'ye şok üzerine şok! Futbolculuk kariyeri tehlikede

Icardi'ye vuran vurana! Futbolculuk kariyeri tehlikede
MİT'ten 'Aydo Yazılım' şirketine operasyon! Firma sahibi dahil 5 kişi gözaltında

MİT'ten "Aydo Yazılım"a siber casusluk operasyonu! Gözaltılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail bir komutanı öldürdü! Kassam Tugayları böyle duyurdu
Milletvekili ile SGK'lıya ödenen cenaze yardımı arasındaki fark olay oldu

Milletvekili ile SGK'lıya ödenen cenaze yardımı arasındaki farka bakın
Yurtta fenalaşan üniversiteli Sinem, hastanede hayatını kaybetti

Yurtta kan donduran olay! Ölmese hemşire olacaktı
Vay be Tedesco! Fener'den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu

Vay be Tedesco! Fener'den gitti, 4 maçta kovuldu
Balkondan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

12 yaşındaki Elifnaz'ın kahreden sonu! Hayalleri yarım kaldı
İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında

İşte savcıları harekete geçiren sahne!
Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti, artık bu ifadeler yasak

Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti