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Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha! Sayı 38'e yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha! Sayı 38'e yükseldi Haber Videosunu İzle
Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha! Sayı 38'e yükseldi
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Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'inin işlemleri dün tamamlanmış ve 4 kişi tutuklanmıştı. Şüphelilerden diğer 6'sının da işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38'e yükseldi.

  • Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si daha tutuklandı.
  • Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 38'e yükseldi.
  • 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden toplam 6'sı tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si daha tutuklandı. Böylece dosya kapsamında toplam tutuklu sayısı 38'e yükselmiş oldu. 

6. DALGADA TOPLAM 6 TUTUKLAMA GERÇEKLEŞTİ

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'in işlemleri dün tamamlanmış ve şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Bu şüphelilerden 4'ü tutuklanmış, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, 7 ilde eş zamanlı 6. dalga operasyonu düzenlenmiş, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı.

Kaynak: Haberler.com
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