Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha! Sayı 38'e yükseldi

Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si daha tutuklandı. Böylece dosya kapsamında toplam tutuklu sayısı 38'e yükselmiş oldu.

6. DALGADA TOPLAM 6 TUTUKLAMA GERÇEKLEŞTİ

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'in işlemleri dün tamamlanmış ve şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Bu şüphelilerden 4'ü tutuklanmış, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, 7 ilde eş zamanlı 6. dalga operasyonu düzenlenmiş, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı.

Kaynak: Haberler.com