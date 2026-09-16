Haberler

Konya'da "Kıskaç" operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da yasa dışı silah ticareti ve organize suç örgütü faaliyetlerine yönelik düzenlenen "Kıskaç" operasyonunda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da yasa dışı silah ticareti ve organize suç örgütü faaliyetlerine yönelik düzenlenen "Kıskaç" operasyonunda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde suçun önlenmesi, organize suç yapılarıyla mücadele ve kamu düzeninin sağlanması için "Kıskaç" operasyonu başlattı.

Ekipler, yasa dışı silah ticareti yürüten, organize suç örgütleriyle bağlantılı olarak "silahla kasten yaralama", "yağma amacıyla iş yeri kurşunlama" ve "tehdit" olaylarına karıştığı belirlenen 20 zanlının kimliğini tespit etti.

Harekete geçen ekiplerin, Konya merkez ile Ereğli ve Beyşehir ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adresleri ile gösterdikleri yerlerde yapılan aramada, 244 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 108,3 gram esrar, 57 uyuşturucu hap, kumarda kullanıldığı belirlenen 260 oyun pulu ile kumar borç kayıtlarının yer aldığı defter ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
Bir devir kapanıyor! Messi son kez sahaya çıkacak

Bir devir kapanıyor! Messi son kez sahaya çıkacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MİT'ten 'Aydo Yazılım' şirketine operasyon! Firma sahibi dahil 5 kişi gözaltında

MİT'ten "Aydo Yazılım"a siber casusluk operasyonu! Gözaltılar var
İsrail ordusu, yaralı sağlık görevlisine yardıma gelen Filistinli çocuğu bombalayarak öldürdü

İsrail ordusu, yaralı sağlık görevlisine yardıma gelen çocuğu öldürdü
Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Parayı basıp alacak

Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Kritik 48 saat başladı
AK Partili Şamil Tayyar'dan bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarih

AK Partili isimden bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarih
Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti, artık bu ifadeler yasak

Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti
Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler: İlk 11'in vazgeçilmezi değil

Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler
ChatGPT'ye oğlunu öldürmek istediğini söyledi ve tutuklandı

ChatGPT'ye korkunç planını anlattı! OpenAI FBI'a bildirdi