Haberler

Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek

Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek
Güncelleme:
+187 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 6 Eylül 2026'da yapılan KPSS Lisans oturumunda Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde mevzuata aykırı uygulamalara maruz kaldığı belirlenen 392 adaya eş değer sınav yapılacağını duyurdu. Trafik kazası nedeniyle sınav saatinin 10.45'e ertelendiği kampüsteki 22 salonda inceleme yapan ÖSYM Yönetim Kurulu, fırsat eşitliğini sağlamak adına etkilenen adaylar için yeniden sınav kararı aldı.

  • ÖSYM, 6 Eylül 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki 150 sınav salonunun 22'sinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit etti.
  • Mevzuata aykırı uygulamalardan 392 adayın etkilendiği belirlendi.
  • ÖSYM Yönetim Kurulu'nun 15 Eylül 2026 tarihli kararıyla etkilenen 392 adaya eş değer sınav yapılmasına karar verildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde mevzuata aykırı uygulamalara maruz kaldığı tespit edilen 392 aday için eş değer sınav yapılacağını açıkladı. Sınav günü yaşanan trafik krizinin ardından başlatılan incelemede, bazı salonlarda kuralların ihlal edildiği belirlendi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2026-KPSS Lisans GK-GY oturumunun 6 Eylül 2026'da 1 milyon 708 bin 329 adayın katılımıyla 145 sınav merkezinde tamamlandığı hatırlatıldı. Sınav sabahı Şanlıurfa kent merkezi ile Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü bağlantı yolunun tek şeride düşmesi ve yaşanan trafik kazası nedeniyle adayların binalara ulaşmakta güçlük çektiği ifade edildi.

TRAFİK KRİZİ SONRASI GİRİŞ SÜRESİ UZATILDI

Adayların mağdur olmaması amacıyla Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü'nün talebi doğrultusunda sınav gizliliği ve güvenliği korunarak Osmanbey Kampüsü'ndeki binalara giriş süresi 30 dakika uzatıldı. Sınav başlama saati söz konusu kampüsteki binalar için 10.45 olarak uygulandı.

İNCELEMEDE MEVZUATA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Sınavın ardından sürecin detaylarını araştırmak üzere ÖSYM tarafından derhal inceleme başlatıldı. Görevli personelin ifadeleri, kamera kayıtları, bina ve salon tutanaklarının titizlikle incelenmesi sonucunda kampüsteki 150 sınav salonunun 22'sinde görevlilerce mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı ve bu durumdan 392 adayın etkilendiği saptandı. ÖSYM Yönetim Kurulu'nun 15 Eylül 2026 tarihli kararıyla, fırsat eşitliğini korumak ve adaleti sağlamak adına söz konusu 392 adaya eş değer sınav yapılmasına karar verildi.

Kaynak: Haberler.com
Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisinden kaçamadı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı

Savcılık, Kurtlar Vadisi dizisi için düğmeye bastı

Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda

Yine göğsümüzü kabarttı: Çılgın Türk Arda
Haberler.com
2000

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Sinavi kazananlari begenilmedi soru verip tekrar yapacaklar yandaslar bosa dustu galiba

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAtilla ASİLTÜRK:

Devlet kurumları hiç bu kadar liyakatsiz olmamıştı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhatice halil:

haberin sunuluş biçimine bakar mısınız? algı yapma çabası ÖSYM pardon demiş miş. trafik kazası olmuş yol tek şerite düşmüş öğrenciler yetişememiş ve sınav yarım saat geç başlamış. ÖSYM de bu durumun mevzuata aykırı olduğuna fırsat eşitliğine aykırı olduğuna karar vermiş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpolat_m_89:

çok adil o güzergahta yol köprü çalışması vardı adaylar saatlerce mağdur kaldı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkadir öngörür:

Çok yanlış bir karar. Keşke bu kararı alanlara yeni bir sınav yapılsa...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Destici'yi küplere bindiren bayrak! Genel sekretere dönüp sordu: Bu nedir?

Destici'yi küplere bindiren bayrak! Dayanamayıp sordu: Bu nedir?
ABD’de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopteri düştü: 3 ölü, 1 yaralı

Otobüs kazasını görüntülüyordu! Haber helikopteri düştü: 3 ölü
Doğum günü pastası canından ediyordu! Ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada

Doğum günü pastası canından ediyordu! O anlar kamerada
Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail bir komutanı öldürdü! Kassam Tugayları böyle duyurdu
Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti

Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç

Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte sahaya çıkacağı maç
Görüntüler günler sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar

Fondaki şarkıyı duyunca suratı bu hale geldi
Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI'dan fırlatılan SUNGUR füzesi hedefi tam isabetle vurdu

Gökyüzünde nefes kesen an! Sungur hedefi tam 12'den vurdu
Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu! 'Öcalan'a villa verilecek' iddiasına yanıt

Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu: Öcalan'a villa değil...