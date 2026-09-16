Ocakta geliyor! Fenerbahçe orta sahayı Premier Lig'den kapatacak

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi öncesinde çalışmalar başladı. Kadrodaki eksik bölgeleri güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin orta saha için rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdiği öne sürüldü.

HEDEFTE YASIN AYARI VAR

Brighton forması giyen Yasin Ayari'nin Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki futbolcuyu devre arasında kadrosuna katabilmek için girişimde bulunmayı planladığı ifade edildi. Merkez orta sahada görev yapan Ayari, ihtiyaç halinde 8 ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.

BRIGHTON'DA 80 MAÇA ÇIKTI

Ocak 2023'ten bu yana Brighton forması giyen İsveçli futbolcu, İngiliz ekibiyle bugüne kadar 80 karşılaşmada 7 gol ve 4 asist kaydetti. Böylece Ayari toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı.

U23 KURALINA UYGUN

6 Ekim 2003 doğumlu Yasin Ayari'nin yaşı nedeniyle Süper Lig'deki yabancı oyuncu düzenlemesinde U23 kriterine uygun bir profil olduğu belirtiliyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre bu durum da Fenerbahçe'nin genç orta sahaya yönelik ilgisinde önemli faktörlerden biri.

DÜNYA KUPASI'NDA 2 GOL ATTI

İsveç Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Ayari, İsveç'in son 32 turuna kaldığı turnuvada oynadığı 4 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başladı. 22 yaşındaki orta saha, turnuvada 2 gol kaydederek performansıyla dikkat çekti.