Ocakta geliyor! Fenerbahçe orta sahayı Premier Lig'den kapatacak
Fenerbahçe, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından şampiyonluk yarışında yeniden güç kazanmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Yönetim, ara transfer döneminde kadrodaki eksikleri gidermek için harekete geçerken ilk hedeflerden biri Brighton forması giyen 22 yaşındaki İsveçli orta saha Yasin Ayari oldu. Sarı-lacivertlilerin ocak ayında genç futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlamayı planladığı belirtildi.
- Fenerbahçe, orta saha takviyesi için Brighton'da forma giyen 22 yaşındaki Yasin Ayari'yi transfer listesine aldı.
- Yasin Ayari, Brighton ile ocak 2023'ten bu yana çıktığı 80 maçta 7 gol ve 4 asist kaydetti.
- 6 Ekim 2003 doğumlu Ayari, Süper Lig'deki yabancı oyuncu düzenlemesinde U23 kriterine uygun.
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi öncesinde çalışmalar başladı. Kadrodaki eksik bölgeleri güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin orta saha için rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdiği öne sürüldü.
HEDEFTE YASIN AYARI VAR
Brighton forması giyen Yasin Ayari'nin Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki futbolcuyu devre arasında kadrosuna katabilmek için girişimde bulunmayı planladığı ifade edildi. Merkez orta sahada görev yapan Ayari, ihtiyaç halinde 8 ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.
BRIGHTON'DA 80 MAÇA ÇIKTI
Ocak 2023'ten bu yana Brighton forması giyen İsveçli futbolcu, İngiliz ekibiyle bugüne kadar 80 karşılaşmada 7 gol ve 4 asist kaydetti. Böylece Ayari toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı.
U23 KURALINA UYGUN
6 Ekim 2003 doğumlu Yasin Ayari'nin yaşı nedeniyle Süper Lig'deki yabancı oyuncu düzenlemesinde U23 kriterine uygun bir profil olduğu belirtiliyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre bu durum da Fenerbahçe'nin genç orta sahaya yönelik ilgisinde önemli faktörlerden biri.
DÜNYA KUPASI'NDA 2 GOL ATTI
İsveç Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Ayari, İsveç'in son 32 turuna kaldığı turnuvada oynadığı 4 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başladı. 22 yaşındaki orta saha, turnuvada 2 gol kaydederek performansıyla dikkat çekti.