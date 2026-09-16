Haberler

Ocakta geliyor! Fenerbahçe orta sahayı Premier Lig'den kapatacak

Ocakta geliyor! Fenerbahçe orta sahayı Premier Lig'den kapatacak Haber Videosunu İzle
Ocakta geliyor! Fenerbahçe orta sahayı Premier Lig'den kapatacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından şampiyonluk yarışında yeniden güç kazanmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Yönetim, ara transfer döneminde kadrodaki eksikleri gidermek için harekete geçerken ilk hedeflerden biri Brighton forması giyen 22 yaşındaki İsveçli orta saha Yasin Ayari oldu. Sarı-lacivertlilerin ocak ayında genç futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlamayı planladığı belirtildi.

  • Fenerbahçe, orta saha takviyesi için Brighton'da forma giyen 22 yaşındaki Yasin Ayari'yi transfer listesine aldı.
  • Yasin Ayari, Brighton ile ocak 2023'ten bu yana çıktığı 80 maçta 7 gol ve 4 asist kaydetti.
  • 6 Ekim 2003 doğumlu Ayari, Süper Lig'deki yabancı oyuncu düzenlemesinde U23 kriterine uygun.

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi öncesinde çalışmalar başladı. Kadrodaki eksik bölgeleri güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin orta saha için rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdiği öne sürüldü.

HEDEFTE YASIN AYARI VAR

Brighton forması giyen Yasin Ayari'nin Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki futbolcuyu devre arasında kadrosuna katabilmek için girişimde bulunmayı planladığı ifade edildi. Merkez orta sahada görev yapan Ayari, ihtiyaç halinde 8 ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.

BRIGHTON'DA 80 MAÇA ÇIKTI

Ocak 2023'ten bu yana Brighton forması giyen İsveçli futbolcu, İngiliz ekibiyle bugüne kadar 80 karşılaşmada 7 gol ve 4 asist kaydetti. Böylece Ayari toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı.

U23 KURALINA UYGUN

6 Ekim 2003 doğumlu Yasin Ayari'nin yaşı nedeniyle Süper Lig'deki yabancı oyuncu düzenlemesinde U23 kriterine uygun bir profil olduğu belirtiliyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre bu durum da Fenerbahçe'nin genç orta sahaya yönelik ilgisinde önemli faktörlerden biri.

DÜNYA KUPASI'NDA 2 GOL ATTI

İsveç Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Ayari, İsveç'in son 32 turuna kaldığı turnuvada oynadığı 4 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başladı. 22 yaşındaki orta saha, turnuvada 2 gol kaydederek performansıyla dikkat çekti.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com
ChatGPT'ye oğlunu öldürmek istediğini söyledi ve tutuklandı

ChatGPT'ye korkunç planını anlattı! OpenAI FBI'a bildirdi
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti

Et ürünlerinin satışında kurallar sil baştan! O ifade artık yasak

Gazze'de İsrail saldırısında hasar gören binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de 6 katlı bina çöktü! Enkaz altında can pazarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü

JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
Okul saldırısından aylar sonra ortaya çıkan detay! Savcılık 4 eğitimci için harekete geçti

Okul saldırısından yeni detay! Savcılık 4 eğitimci için harekete geçti
Mekke'ye İHA saldırısı! O anlar kamerada

Müslümanların kıblesine saldırı! O anlar kamerada
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerden vazgeçmedik

Rusya'dan müzakere sinyali! Lavrov iki formülü açıkladı
Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi

Yıldız golcüsünü Yunan devine sattı! İşte bonservisi
Binlerce kişi bekliyordu! e-Devlet'te tercih ekranı açıldı

Bakanlık resmi süreci başlattı! Haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor
Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi

Dünyaya nefes aldıracak gelişme! Cumhuriyetçiler bile saf değiştirdi