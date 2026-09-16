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Talisca gitti, Fenerbahçe galibiyeti unuttu! 3 maçtır kazanamıyor

Talisca gitti, Fenerbahçe galibiyeti unuttu! 3 maçtır kazanamıyor Haber Videosunu İzle
Talisca gitti, Fenerbahçe galibiyeti unuttu! 3 maçtır kazanamıyor
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Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın ayrılığının ardından dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Talisca sonrası çıktığı 3 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi. Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Roma ile 1-1, Gaziantep FK ile ise 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından alınan sonuçlar dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu sonrası oynadığı 3 resmi karşılaşmada galibiyetle tanışamadı.

3 MAÇTA GALİBİYET YOK

Fenerbahçe, bu süreçte ilk olarak Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Böylece Fenerbahçe, Talisca'nın ayrılığının ardından çıktığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 2 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

TALISCA SONRASI SERİ DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin Talisca sonrası henüz maç kazanamaması, üst üste gelen puan kayıplarıyla birlikte öne çıkan istatistiklerden biri oldu.

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