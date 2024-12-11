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Manastırda bir rahip 54 çocuğa cinsel istismarda bulundu

Manastırda bir rahip 54 çocuğa cinsel istismarda bulundu
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Galler'deki bir manastırda bir papazın 54 çocuğa tecavüz ettiği ortaya çıktı. Skandal sonrasında manastırda 'dokunmak yok' politikası uygulanacak ve keşişlerin ziyaretçilerle selfie çekmesine izin verilmeyecek. Manastırdaki cinsel istismar vakaları ve örtbas etme girişimleri özürle kabul edildi.

Galler'deki Caldey adasında yer alan manastırda bir papazın 54 çocuğa tecavüz ettiği ortaya çıktı. Skandalın ardından 73 sayfalık önlem raporu yayınlandı. Çocuklara yönelik cinsel istismarla anılan manastırda şimdi "dokunmak yok" politikası uygulanacak. Keşişlerin ziyaretçilerle selfie çekmesine izin verilmeyecek.

Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı

SELFIE ÇEKMEYE İZİN YOK

NTV'nin haberine göre, Caldey Adası'ndaki papaz ziyaretçilere sorulsa bile dini ya da pastoral tavsiyelerde bulunmalarına ya da onlarla selfie çektirmelerine izin verilmeyecek. Ayrıca "dokunmak yok" politikası kapsamında kazara gerçekleşen fiziksel temasları rapor etmekle yükümlü olacaklar.

Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı

GÖZ ÖNÜNDE İSTİSMAR

Tavsiyeler, Peder Thaddeus Kotik'in Sistersiyen rahipler topluluğuna ev sahipliği yapan adada, neden "göz önünde" erkek ve kız çocuklarını tımar edebildiğini, onlara tecavüz edebildiğini ve cinsel tacizde bulunabildiğini inceleyen 73 sayfalık bir raporda yer alıyor. Rapor, cinsel suçlarla suçlanan ya da hüküm giyen diğer dört erkeğin Pembrokeshire sahili açıklarındaki adada nasıl yaşayabildiklerini de inceliyor.

Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı

"YASAL BAĞLAYICILIĞI YOK"

The Guardian gazetesine konuşan Caldey Adası Hayatta Kalanlar Kampanyası'nın kurucusu Kevin O'Connell, tavsiyelerin yasal bağlayıcılığı olmadığı için incelemenin yeterince ileri gitmediğini düşünüyor. Connell, hayatta kalanların adadaki insanların korunmasında büyük bir rol oynaması gerektiğini belirterek,"Başkalarının göremediği tehlikeleri ancak cinsel istismardan kurtulanlar görebilir" dedi.

Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı

BAŞRAHİPTEN ÖZÜR

Caldey'in şu anki başrahibi Peder Jan Rossey, 2017 yılında Guardian tarafından ortaya çıkarılan istismar ve örtbas edilmesi nedeniyle özür diledi. Rossey, "Peder Thaddeus Kotik tarafından istismara uğrayan çocukların çektiği büyük acıları ve bunu gizli tutan kapalı gizlilik ve örtbas kültürünü derin bir üzüntü ve esefle okudum" dedi.

Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı

Çocukların istismarını durdurmak için fırsatların kaçırıldığının açık olduğunu söyleyen Rossey, şunları söyledi: "Çocukların yetişkinlere seslendiğini ve hiçbir önlem alınmadığını duymak özellikle yürek parçalayıcıdır. Çocuklar ve aileleri desteklenmeleri ve dinlenmeleri gerekirken başarısızlığa uğratılmışlardır. İstismarların yasal makamlara bildirilmesi gerekirdi."

Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı

Peder Rossey, "Manastır topluluğu adına, Thaddeus Kotik'in istismarı ve geçmişte çocukların ve ailelerinin korunmaması nedeniyle zarar gören ve acı çeken herkesten içtenlikle özür diliyorum" diye konuştu.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmre null:

Hristiyan Dini yanlıştır çünkü suan ki İncil hz isa ya indirilen İncil değildir hz isa göğe yukseldikten yıllar sonra markos luka yuhanna denilen 4 kişi tarafından çeşit İncil var hx isa nin Tanrı nin oğlu olduğu iddia yuhanna denilen incili yazan yuhanna hz isa döneminde yaşamamış o anlara tanık etmemiş sadece bazı bilgilere havadislere dayanarak bu iddiaları ortaya atmış suan ki hiçbir İncil hz isa nin getirisi İncil değil hz isa döneminde İncil yazılı değildi o öldükten sonra bu 4 kişi bazı anlatımlara dayanarak bu incileri yazmislardir oysa gerçek incilde yani hz isa döneminde olan İncil Kuranla benzerdi namaz vardı oruç vardi domuz icki haramdi yani Din bir Allah ta bir ilk insandan beri gönderilen Din islamdir tüm hristiyanlari cehenmee gitmemelleri için iyiliklerini istediğim için Gerçekleri anlatıyorum ve İslam a davet ediyorum yemin ederim ki doğruları söylüyorum

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