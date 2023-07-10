Litvanya'da üçlü zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ve Stoltenberg ile bir araya geldi

Litvanya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nato Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanını Ulf Kristersson'un katımıyla üçlü zirve gerçekleşti. Erdoğan, 11-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO Zirvesi için bulunduğu Litvanya'ya ayak basar basmaz "Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım" mesajı yayınlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki temaslarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşerek başladı. Üçlü zirvede liderler, İsveç'in NATO üyeliğini değerlendirdi.

İKİNCİ GÖRÜŞMESİ AB KONSEYİ BAŞKANI'YLA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zirve kapsamındaki ikinci görüşmesi ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile oldu. Erdoğan-Michel görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki görüşmesi de basına kapalı yapıldı.

"TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİN ÖNÜNÜ AÇIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilnius'a ayak basar basmaz bir tweet attı. Türkiye'nin AB'de önünün açılması gerektiğini belirten Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Litvanya ziyaretimizin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"İTTİFAK DAYANIŞMASIYLA HAREKET ETTİK"

Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şöyle: "Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Vilnius'a geldik. Bu kritik zamanda, NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak, önemli kararlara imza atacağız. Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasını öngörmüştük. Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışmasıyla hareket ettik.

"BİZE VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI İSTİYORUZ"

Vilnius'ta, NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz. Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, Üçlü Mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır. Biz, bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin tutulmasını istiyoruz.

"50 YILDIR BİZİ AB KAPISINDA BEKLEYEN ÜLKELERE SESLENİYORUM"

Tehditlerin arttığı bir dönemde müttefiklerimizle birlikte Vilnius'ta ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz. Bu vesileyle bir gerçeğin altını çiziyoruz; NATO üyesi ülkelerin tamamına yakını Avrupa Birliği üyesidir. Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Litvanya ziyaretimizin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."