Kuzey Kore'nin en büyük savaş gemisi suya indirilirken devrildi

Kuzey Kore'nin en büyük savaş gemisi suya indirilirken devrildi
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 5.000 tonluk yeni savaş gemisinin suya indirme töreninde yaşanan feci kaza sonrasında büyük öfke yaşadı. Gemi, suya indirilirken dengesini kaybetti ve yan yattı. Kim Jong-un, bu durumu 'hoş görülemez suç' olarak nitelendirdi ve sorumluları cezalandıracağını açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 5.000 tonluk yeni savaş gemisinin suya indirme töreninde yaşanan feci kaza sonrasında büyük öfke yaşadı.

Çarşamba günü Chongjin limanında düzenlenen görkemli törende, dev savaş gemisi suya indirilirken dengesini kaybetti. Geminin kıç kısmı zamanından önce suya kayarken, gövde ezildi ve gemi yan yattı.

Kim Jong-un, bu durumu "hoş görülemez suç" olarak nitelendirdi ve sorumluları cezalandıracağını açıkladı. Kuzey Kore lideri, kazanın "mutlak dikkatsizlik" sonucu meydana geldiğini ve ülkenin prestijine zarar verdiğini belirtti.

Devlet televizyonu olayı bildirirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Ancak geminin aldığı hasarın boyutu henüz net olarak bilinmiyor.

Kuzey Kore'nin En Büyük Savaş Gemisi

"Choe Hyon" adı verilen bu destroyer, Kuzey Kore'nin şimdiye kadarki en büyük savaş gemisi olarak planlanmıştı. 5.000 tonluk gemi, mevcut en büyük gemi olan 1.360 tonluk frigattan çok daha büyük.

Geminin özellikle dikkat çeken yanı, nükleer başlıklı füze fırlatabilen dikey lansmanları barındırabilmesi. Askeri uzmanlar, bu geminin Kuzey Kore'nin deniz gücünü önemli ölçüde artıracağını değerlendiriyordu.

Kim Jong-un'un Deniz Gücü Planları

Bu kaza, Kim Jong-un'un son zamanlarda hızlandırdığı deniz modernizasyonu programına büyük darbe vurdu. Kuzey Kore lideri, Batılı ülkelere gözdağı vermek amacıyla donanmasını güçlendirmeye odaklanmıştı.

Geçen ay da benzer özelliklere sahip başka bir destroyer tanıtmıştı. Bu gemiler, Kuzey Kore'nin denizlerdeki varlığını güçlendirmek için tasarlanıyor.

Kim Jong-un, geminin onarımlarının bu yılın Haziran ayına kadar tamamlanmasını emretti. Ancak hangi cezaların uygulanacağı henüz belli değil.

Güney Kore askeri kaynaklarına göre, böyle bir kazada geminin aldığı hasar "felaket boyutunda" olabilir. Şu anda gemi suda yan yatmaya devam ediyor.

Bu olay, Kuzey Kore'nin nadir olarak kendi başarısızlığını kabul ettiği durumlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Kuze Kore'nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi

Kuze Kore'nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi

Kuze Kore'nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi

Kuze Kore'nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi

Kuzey Kore'nin en büyük savaş gemisi suya indirilirken devrildiUygu görüntülerinde geminin devrildiği tespit edildi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu haberin emperyal dünya ajansları tarafından kasıtlı olarak servis edildiği o kadar belli ki k.korede yönetimin istemediği hiç bir şeyi göremezssin sürekli mutluluk büyüklük pompalanan bir rejim stratejisi uygulayan bir yönetim yok gemi yan yattı suya battı cart curt haberini dünya ya servis etmiş öylemi birde alakasız 3-5 görsel eklersin operasyon tamam sizi gidi çakallar

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıHalit:

çok kelle gidecek

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Haber YorumlarıKablobükücü:

sorumlular ipe

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Kuzey Kore'nin en büyük savaş gemisi suya indirilirken devrildi

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