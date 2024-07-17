Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı

Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzelten, hizmetçi çocuğa sinirlenerek azarladı. 75 yaşındaki hükümdar, törenden önce regalyası yerleştirilirken elini aniden geri çekti. Yardımcısı kumaşı Hükümdar Tahtı'nın etrafına yerleştirmeye çalışırken, Charles duruma müdahale ederek kumaşı kendisi düzeltti.

Bu olay, Charles'ın birkaç gün önce Jersey'de eşi Camilla'ya yardım etmesi için bir yardımcıya çıkıştığı olaydan sonra geldi. Camilla, rüzgar ve yağmurla mücadele ederken paltosunu giymeye çalışıyordu.

Aynı gün, Camilla bir güvenlik alarmı nedeniyle görevlerinden kısa süreliğine uzaklaştırıldı. Ancak bu yanlış bir alarm çıktı ve kraliyet çifti programlarına devam edebildi.

Daha sonra, Charles Westminster Sarayı'nda Kral Konuşması'nı yaptı. İlk kez bir İşçi Partisi hükümeti altında konuşma yapan hükümdar, yasama programının "herkes için güvenlik, adalet ve fırsat" temelinde olacağını söyledi. Yasa dışı göç, konut, işçi hakları ve demiryollarının kamulaştırılması gibi konularda alınacak önlemleri açıkladı.

Bu konuşma, törenler ve geleneksel gösterişle dolu bir günde gerçekleşti. Kral, Buckingham Sarayı'ndan Westminster'a giderek yeni Parlamento dönemini resmen başlattı.