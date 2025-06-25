Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus'ta sema gösterisi

Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus'ta sema gösterisi
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Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu Tunus'ta, sema gösterisi düzenledi. Etkinliğe, ülkedeki yabancı misyon temsilcileri, sanatçılar, Tunus'ta yaşayan Türkler ve sanatseverler katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu Tunus'ta, sema gösterisi düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus'ta sema gösterisi

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği himayesinde, Turizm ve Kültür Bakanlığı Tunus Ataşeliği ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından başkent Tunus'ta düzenlenen etkinliğe, ülkedeki yabancı misyon temsilcileri, sanatçılar, Tunus'ta yaşayan Türkler ve sanatseverler katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus'ta sema gösterisi

Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, düzenlenen etkinliğe ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk kültürünü ve İslam düşüncesini, Türk-İslam felsefesini en iyi kim anlatıyor deseniz herhalde Hazreti Mevlana, Yunus Emre ve Hacıbektaş deriz. Dünya da bizi böyle algılıyor. Bizim hayata bakışımızı duygularımızı düşüncelerimizi en iyi anlatan Hazreti Mevlânâ, dünyanın her tarafında görülmeye, keşfedilmeye ve söylemi daha iyi anlaşılmaya çalışılan en önemli büyüklerimizden. Tunus'ta da Şeb-i Aruz'u, Hazreti Mevlana'nın mesnevisini ve sufilerin bu felsefesini anlamak isteyen on binler var." dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus'ta sema gösterisiTunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan

Sema gösterisinin Tunuslularla buluşmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Demircan, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Tunuslular bu faaliyetten dolayı son derece memnun. Bu Müslüman topraklarda, Türk-İslam düşüncesini, hoşgörümüzü ve insanlığı kucaklayan yönümüzü, dünyanın birçok bölgesinde savaş ve gözyaşının olduğu bir ortamda Hazreti Mevlana ve onun düşüncesi üzerinden vermiş olacağız. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekibine, gösterdikleri özveriden ve bu gösteriyi düzenledikleri için çok müteşekkiriz."

Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus'ta sema gösterisi

Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu üyeleriyle programa katılan Konya Büyükşehir Meclis Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise Tunus'ta Hazreti Mevlana'nın öğretisini, "bir nebze de olsa" anlatmayı umduklarını dile getirdi.

"Selçuklu kenti" Konya'dan tüm Tunuslulara selam getirdiklerini ifade eden Uzbaş, şöyle devam etti: "Kıymetli Büyükelçimizin davetiyle sema ayin-i şerifi ile Hazreti Mevlana'nın hoşgörüsünü, hümanizmini ve İslam öğretilerini inşallah en güzel şekilde Tunuslu kardeşlerimize sergilemek istiyoruz. Burada başta Sayın Büyükelçimiz olmak üzere Tunuslu kardeşlerimiz gerçekten bizi evimizde hissettirdi. Dünyanın birçok yerinden sema ayin-i şerifini icra ediyoruz. Sema ayinine çok ciddi bir teveccüh var. Geçen hafta Japonya Osaka'daydık, bugün Tunus'ta, yarın inşallah Roma Kolezyum'da olacağız. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, Türk-İslam öğretisini, kültürünü tüm dünyaya anlatmak için elimizden geleni yapıyoruz."

Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus'ta sema gösterisiKonya Büyükşehir Meclis Başkan Vekili Mustafa Uzbaş

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Musa Kazım Tığlıoğlu ise sema grubunun yaklaşık bir yıl önce kurulmasına rağmen çok kısa sürede birçok ülkede gösteri yapma fırsatı bulduklarını anlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus'ta sema gösterisiKonya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Musa Kazım Tığlıoğlu

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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