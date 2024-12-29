Kontrol kulesinin 179 kişiye mezar olan uçağı "kuş çarpmasına" karşı uyardığı ortaya çıktı

Güney Kore'de Jeju Air hava yolu şirketine ait bir yolcu uçağı, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı. İniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçak, havalimanını çevreleyen duvara çarparak infilak etti. Kazada ilk belirlemelere göre 179 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

PİSTİN SONUNDAKİ DUVARA ÇARPIP İNFİLAK ETTİ

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını aktardı. Ulusal televizyonlarda yayınlanan görüntülerde gövdesi üzerinde piste inmeye çalışan uçağın yavaşlayamadığı ve pistin sonundaki duvara çarptığı görüldü.

179 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olan uçaktaki yangını söndürdü, 2 kabin personelini kurtardı. 181 kişiyi taşıyan uçaktaki kalan 179 kişinin de hayatını kaybettiği aktarıldı. Bir itfaiye yetkilisi uçağın duvara çarpmasının ardından yolcuların hayatta kalma şansının düşük olduğunu belirterek, "Uçak neredeyse tamamen yok oldu, hayatını kaybedenleri teşhis etmek güç. Kalıntıların incelenmesi zaman alacak." dedi. Bangkok-Muan seferini yapan uçaktaki 175 yolcu ve 6 kişilik mürettebattan 2'sinin Tayland vatandaşı, diğerlerinin ise Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.

BAKAN TALİMATI VERDİ

Ülkede devlet bakanı ve başbakan hakkında süren azil süreçleri nedeniyle iki makama da vekalet eden Maliye Bakanı Choi Sang-mok, kazanın ardından havalimanına gelirken görevlilere arama kurtarma çalışmaları için tüm çabaların sarf edilmesi talimatını verdi. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Choi, hükümetin olanaklı tüm yardımı yapacağını belirtti.

EMNİYET SEFERBER OLDU

Devlet Başkanlığı Ofisi'nde, Genel Sekreter Chung Jin-suk başkanlığında ilgili birimlerin sekreterlerinin katıldığı acil durum toplantısı yapıldı. Emniyet Genel Müdürü Vekili Lee Ho-young, polis birimlerine tüm imkanları seferber ederek itfaiye ve diğer birimlerle birlikte çalışma talimatı verdi. Jeju Air Üst Yöneticisi (CEO) Kim E-bae, kazanın ardından yaptığı özür açıklamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve kurbanların yakınlarına her türlü desteği sağlayacakları sözünü verdi.

KONTROL KULESİNDEN UYARI GİTMİŞ

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığının açıklamasında, uçak inmeden yaklaşık 6 dakika önce kontrol kulesinin, "kuş çarpmasına" karşı uyardığı, pilotun daha sonra "imdat" çağrısı yaptığı aktarıldı. Yetkililer, iniş takımları arızasının, kuş çarpmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan 179 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrasında Türkiye'den de taziye mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kore Cumhuriyeti'nin Muan Havalimanı'nda bugün (29 Aralık) meydana gelen uçak kazasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."