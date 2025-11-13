Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'tan çözüm, iki devletin var olmasından geçiyor

Göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle karşılanan Erhürman, bugün Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. İki lider daha sonra kameralar karşısına geçti. Erdoğan ve Erhürman açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"KKTC'de 19 Ekim 2025 tarihindeki seçimler huzur içinde gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanına yeni görevinde Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. İki gün sonra 42'inci kuruluş yıl dönümünü idrak edeceğiz KKTC'nin bu müstesna gününü tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime muhabbetlerimi gönderiyorum. Milli davamız Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve adadaki gerçeklere uygun bir çözüme ulaşılmasına yönelik mücadelemizi Sayın Erhürman ile yakın eşgüdüm içerisinde kararlılıkla sürdüreceğiz.

"KIBRIS DAVASINDAKİ DURUŞUMUZ NETTİR"

Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti ile kapsamlı ve verimli bir görüşme yaptık. Kıbrıs meselesi için gelecek dönemde atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Kıbrıs davasındaki duruşumuz nettir, bu sorunun bugüne kadar çözümsüz kalışında Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü ret etmeleri vardır. Rum tarafı, ne siyasi gücü ne de ekonomik refahı adadaki Türklerle paylaşmak istiyor, buna asla yanaşmıyor.

"BM VE AB'NİN DE HATASI VAR"

Rum tarafı, Kıbrıs için çözümü 1963'te silah zoruyla ele geçirdiği ve bugün için hiçbir hükmü kalmamış ortaklık devletinde Kıbrıslı Türkleri azınlık konumuna indirgemekte görüyor. Bunda BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs meselesi konusunda yapılan yanlışların ve Annan Planını ret etmesine rağmen Rum yönetimini üye olarak kabul eden AB'nin de hatası olduğunu akılda tutmamız gerekiyor. Geçmişin yanlış kararları ile Rum tarafına sunulan rehavet imkanı Kıbrıs Türklerinin öz vatanlarında sonu gelmeyen hak mağduriyetine uğramasına neden olmuştur.

"GERÇEKÇİ ÇÖZÜM ADADA İKİ DEVLETİN OLMASINDAN GEÇİYOR"

Sayın Cumhurbaşkanı gerek geçmiş Başbakanlık dönemi gerekse 2008-2010 yıllarındaki müzakere heyeti üyeliği tecrübelerinden bu süreci çok iyi iyi bilmektedir. Bu tecrübeler ışığında Rum tarafına verdiği mesajlarda Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğinden taviz verilmeyeceğini vurgulamasını isabetli buluyorum. Bir sonuca varılamayan müzakerelere artık sırf dostlar alışverişte görsün diye devam etmeyeceğimizi Rum tarafının 2017'de masayı terk etmesi ile çökmesinin ardından ortaya koymuştuk. Bu duruşumuzu Kıbrıs Türk tarafıyla bu anlayışımızı muhafaza ediyoruz. Kıbrıs meselesine en gerçekçi çözümün iki devletin bir arada olması gerektiğine inanıyoruz.

Adadaki iki halkın arış, refah ve emniyet içinde yan yana yaşanabileceğine dair tutumumuzu sürdürüyoruz. Bu doğrultuda samimi gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bugün farklı bir uluslararası konjonktür ile karşı karşıyayız. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulamaz, eski dönemin ezberleri ile iğne ile kuyu kazamaya çalışmak bizi bir yere göstermez. Kıbrıs Türkünün cesaretini ve çözüm anlayışını dilerim karşı taraftan da görürüz. Sayın Cumhurbaşkanı ile aramızdaki iş birliğini daha da hızlanması için yapabileceklerimizi ele aldık.

"KIBRIS TÜRK HALKINI ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Kıbrıs Türkünün refahını arttırmak, gündelik hayatını kolaylaştırmak ve on yıllardır maruz kaldıkları tecritten daha az etkilenmelerini sağlamak için hayata geçirebilecekleri projeleri değerlendirdik. Yardımcım Cevdet Yılmaz Bey'in koordinasyonunda bu gayretlerimiz sürecektir. KKTC'nin uluslararası alanda temsil edilebilmesi ve sesini ve uğradığı haksızlıkları dünyaya duyurabilmek için siyasi ve diplomatik gayretlerimiz eşgüdüm halinde devam edecektir. Anavatan, garantör olarak Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız. KKTC'nin ilanını bir kez daha içtenlikle tebrik ediyor, vatan için toprağa düşen şehitlerimize ve KTTC davasının önderlerine şükranlarımı sunuyorum."

ERHÜRMAN: KKTC-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ÖZELDİR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ortak basın toplantısında şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanına nazik davetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Geride bıraktığımız 10 Kasım tarihi münasebetiyle Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve minnetle anar, 11 Kasım tarihinde yaşanan elim uçak kazasında hayatını kaybeden şeyhlerimize Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine, sevenlerine kendim ve halkım adına baş sağlığı ve sabırlar dilerim.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

Dünyada herkesin bildiği gibi KKTC-Türkiye ilişkileri başka devletlerle ilişkilerimizle kıyaslanamayacak kadar özeldir. KKTC Cumhurbaşkanları her dönemde ilk ziyaretlerini Türkiye'ye yapmışlardır. Bu elbette KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı olarak benim dönemimde de böyle olacaktır. Bugün bu ziyareti yapıyor olmaktan son derece mutluyum. Belirtmek isterim ki kardeşlik bağlarımızı ve ülkemi halkımı Türkiye kamuoyunda daha bilinir kılmak benim için en önemli çalışmalardan biri olacaktır.

"KIBRIS TÜRK HALKI, ADANIN TAMAMINDA EGEMENLİK HAKKINA SAHİPTİR"

Özellikle Kıbrıs'ın güneyinde silahlanmanın arttığı dönemde Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çalışmalarda dün olduğu gibi bugün de önemlidir. Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tüm çalışmalarda, dün olduğu gibi bugün de en önemli aktörlerin başında gelmekte. Kıbrıs Türk halkı bu statüsü gereği Kıbrıs adasının tamamında egemenlik hakkına sahiptir. 10 yıllardır çözülemeyen bir sorun vardır. Bu sorun sadece Kıbrıslı Türkler ve Rumları değil bölgede barış arayanları olumsuz etkilemektedir. Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir.

"KİMSE KIBRIS TÜRK HALKININ MASADA OLMAYACAĞINI SANMASIN"

Bugüne kadar bizi sonuca ulaştırmadığı görünen yöntemlerden ders çıkarılması gerekir. Defalarca yüründüğü halde bir yere varmayan yolu tekrar yürümemiz beklenmemelidir. Çözüm iradesine sahip bir halkın bunca yıldan sonra ortaya koyduğu çözüm metodolojisidir. Kimse Türk halkının masada olmayacağını sanmasın. Kapsamlı bir masa varsa orada olacağız. O masa kurulmadıysa kazan kazan çerçevesinde çözümler için görüşme masasında olacağız.

Daha önce olduğu gibi bu dönemde Türkiye'nin açacağı diplomatik kanallardan faydalanarak, BM'de ve erişebildiğimiz her yerde halkımızın çıkarlarını savunacağız. Kimse bizi görmezden gelemeyecek yok sayamayacaktır. Dünya ile buluşmamızı kimse engellemeyecektir. Türkiye'nin her zaman yanımızda olduğunu ve gelecekte de yanımızda olacağını bilmek en büyük güvencemizdir."

KÜLLİYE'DE KKTC CUMHURBAŞKANI'NA RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara'ya gelişi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Erhürman'ın bulunduğu makam aracına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde süvariler eşlik etti. Erdoğan, Erhürman'ı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı.

21 PARE TOP ATIŞI VE İSTİKLAL MARŞI

Liderlerin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Erhürman, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ: KIBRIS VE İKİLİ İLİŞKİLER

Ziyaret kapsamında Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler ele alınacak; Türkiye–KKTC ilişkilerinin tüm boyutları değerlendirilecek.

ERHÜRMAN YÜZDE 62,76 OYLA SEÇİLMİŞTİ

KKTC'de 19 Kasım'da yapılan seçimlerde oyların %62,76'sını alarak Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, ilk yurt dışı ziyaretini gelenek olduğu üzere Türkiye'ye gerçekleştirdi. İki devletli çözümü savunan eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise seçimde %35,81 oy almıştı.