Kazadan yeni görüntüler! Reisi'nin naaşını böyle taşıdılar
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yeni görüntüler servis edildi. Ajansların geçtiği fotoğraflarda enkazdan çıkarılan Reisi'nin naaşının kalabalık bir kurtarma ekibi tarafından sisler içinde zar zor taşındığı ve kurtarma çalışmalarından detaylar yer aldı.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün akşam saatlerinde Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreni dönüşünde geçirdiği helikopter kazasında 8 kişiyle birlikte hayatını kaybetti.
AKINCI İHA KOORDİNATLARI PAYLAŞTI
Kaza sonrası İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.
KAZADAN SAĞ KURTULAN OLMADI
Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirlerken, o anlar çekilen yeni görüntüler ajanslar tarafından servis edildi.
NAAŞI ENKAZIN İÇİNDEN ÇIKARTILDI
Görüntülerde İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin enkazın içinde çıkartıldığı ve naaşının kalabalık bir kurtarma grubu tarafından taşındığı anlar yer aldı.