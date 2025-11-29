Haberler

Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz'de KAIROS ve VIRAT isimli iki gemide peş peşe yangın çıktı. Patlamalar yaşanan tanker gemilerindeki mürettebat kurtarılırken olayların nedenine ilişkin ilk açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, "Her iki gemi de bizim kara sularımızda ilk aldığımız bilgiye göre. İlk etapta alınan bilgiye göre dışarıdan bir müdahale olduğu noktasında" dedi.

  • Karadeniz'de KAIROS ve VIRAT isimli iki tanker gemisinde patlama ve yangın meydana geldi.
  • KAIROS gemisinde 25 personel bulunuyor ve durumları iyi, VIRAT gemisinde 20 personel bulunuyor ve durumları iyi.
  • Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na göre ilk bilgi, olayların dışarıdan müdahale sonucu gerçekleştiği yönünde.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında Rusya'nın Novoroski limanına seyreden 274 metre uzunluğundaki "KAIROS" isimli tankerde patlama meydana geldi. Patlama sonrası gemide yangın çıktı. Yine Karadeniz'de Kastamonu açıklarında VIRAT isimli bir başka tankerin isabet aldığını belirterek yardım talebinde bulunduğu duyuruldu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup, gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir" denildi.

Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

Kocaeli Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

VIRAT İSİMLİ TANKER İSABET ALDI

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildiren VIRAT isimli tanker için olay yerine kurtarma unsurlarının yönlendirildiğini ve gemideki 20 personelin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

Genel Müdürlük, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "VIRAT isimli tanker, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz açıklarında hasar alan VIRAT gemisinde yangın veya acil bir durum bulunmamaktadır. Personelin gemi terk talebi yoktur. Olası bir duruma karşı Zonguldak Bölge Liman Başkanlığımız koordinasyonunda yangın söndürme ve çeki kabiliyetli römorkör bölgeye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

ULAŞTIRMA BAKANI URALOĞLU: İLK BİLGİ, DIŞARIDAN MÜDAHALE OLDUĞU NOKTASINDA

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "KAIROS' isimli gemiye Nene Hatun ve beraberinde iki tane daha kurtarma botumuz müdahale ediyorlar. Gemi boş olmasına rağmen zaman zaman patlama oluyor. Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma bakanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı ile koordinasyon içindeyiz. Saldırı mıdır, patlama mıdır, mayına çarpma mıdır bunu netleştireceğiz" dedi.

"Kıyılarımıza yakın olması bizim bu konudaki hassasiyetimizi üst seviyeye çıkarmıştır," diyen Uraloğlu şöyle devam etti:

"Gambiya bayraklı gemiler, farklı ülkelerden personel var. Hiçbirinin sağlık problemi yoktur ama ihtiyaten sağlık ekipleri genel bir kontrol yapıyorlar. İkinci geminin kaptanı ile iletişime geçildi, personelde yaralanma yok, ancak Sahil Güvenlik ekiplerimiz gittiğinde daha net bilgi alacağız. Her iki gemi de bizim kara sularımızda ilk aldığımız bilgiye göre. Gemilerin yaptırım altında olup olmadığı konusunda yorum yapmak istemiyorum. Gemideki personel, 19'u Çinli, 4'ü Bangladeşli, 1'i Myanmar'lı, 1'i Endonezya'lı. İlk etapta alınan bilgiye göre dışarıdan bir müdahale olduğu noktasında"

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAyla Büşra:

İlk başta şüpheciydim, ancak Shelton Kenny'nin sinyalleriyle 5 haftalık işlem yaptıktan sonra inandım! Günlük stratejileri sayesinde yatırımım 601.000 dolara çıktı. Dalgalı kripto para piyasasında kâr elde etmek istiyorsanız, te?egram (@Nildatrading) üzerinden onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAta_Mete:

Gemilerde karakutu yokya-Hemen çözmüşler patlama sebeplerini!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Can pazarı! Madenci servisi uçuruma yuvarlandı

Madenci servisi uçuruma yuvarlandı, can pazarı yaşandı
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! 'Rusya' detayı çarpıcı

Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

Ünlü oyuncu, günlerdir konuşulan iddialara ağlayarak yanıt verdi
Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş

Vahşetin başlangıcının 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu

86 milyonu ilgilendiren iki veri açıklandı! Rakamlar endişe verici
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Türkiye'nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti

Türkiye'nin sanayi devi milyonlarca liralık borçla iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.