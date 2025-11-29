Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında Rusya'nın Novoroski limanına seyreden 274 metre uzunluğundaki "KAIROS" isimli tankerde patlama meydana geldi. Patlama sonrası gemide yangın çıktı. Yine Karadeniz'de Kastamonu açıklarında VIRAT isimli bir başka tankerin isabet aldığını belirterek yardım talebinde bulunduğu duyuruldu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup, gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir" denildi.

Kocaeli Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

VIRAT İSİMLİ TANKER İSABET ALDI

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildiren VIRAT isimli tanker için olay yerine kurtarma unsurlarının yönlendirildiğini ve gemideki 20 personelin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Genel Müdürlük, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "VIRAT isimli tanker, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz açıklarında hasar alan VIRAT gemisinde yangın veya acil bir durum bulunmamaktadır. Personelin gemi terk talebi yoktur. Olası bir duruma karşı Zonguldak Bölge Liman Başkanlığımız koordinasyonunda yangın söndürme ve çeki kabiliyetli römorkör bölgeye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ULAŞTIRMA BAKANI URALOĞLU: İLK BİLGİ, DIŞARIDAN MÜDAHALE OLDUĞU NOKTASINDA

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "KAIROS' isimli gemiye Nene Hatun ve beraberinde iki tane daha kurtarma botumuz müdahale ediyorlar. Gemi boş olmasına rağmen zaman zaman patlama oluyor. Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma bakanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı ile koordinasyon içindeyiz. Saldırı mıdır, patlama mıdır, mayına çarpma mıdır bunu netleştireceğiz" dedi.

"Kıyılarımıza yakın olması bizim bu konudaki hassasiyetimizi üst seviyeye çıkarmıştır," diyen Uraloğlu şöyle devam etti:

"Gambiya bayraklı gemiler, farklı ülkelerden personel var. Hiçbirinin sağlık problemi yoktur ama ihtiyaten sağlık ekipleri genel bir kontrol yapıyorlar. İkinci geminin kaptanı ile iletişime geçildi, personelde yaralanma yok, ancak Sahil Güvenlik ekiplerimiz gittiğinde daha net bilgi alacağız. Her iki gemi de bizim kara sularımızda ilk aldığımız bilgiye göre. Gemilerin yaptırım altında olup olmadığı konusunda yorum yapmak istemiyorum. Gemideki personel, 19'u Çinli, 4'ü Bangladeşli, 1'i Myanmar'lı, 1'i Endonezya'lı. İlk etapta alınan bilgiye göre dışarıdan bir müdahale olduğu noktasında"