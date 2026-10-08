Kayseri İncesu'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara yolu Süksün Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada H.Ö. idaresindeki 06 HH 847 plakalı otomobil ile N.K. (67) idaresindeki 06 NH 993 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Necati Karakoç ile aynı otomobilde bulunan Kezziban Karakoç (67) ve Nazlı Avcı'nın (63) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü H.Ö. ise, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de yapılan incelemelerin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı