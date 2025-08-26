Kanadalı kadın, Miss Universe'de Filistin'i temsil edecek, tepkiler büyüyor

Bu yılki Miss Universe yarışmasında Filistin'i temsil edecek isim, Dubai'de yaşayan Kanadalı Nadeen Ayoub oldu. Ancak olayın ilginç yanı, çoğu ülkenin Filistin'i tanımaması ve bu unvanın resmi olarak düzenlenip düzenlenmediğinin belirsiz olması.

27 yaşındaki Ayoub, Miss Filistin unvanını taşımasının yanı sıra, bu unvanın arkasındaki Miss Filistin Organizasyonu'nun kurucusu ve yöneticisi olarak gösteriliyor. Sosyal medya ve resmi web sitesinde hakkında sınırlı bilgi bulunuyor. ABD'de doğup Kanada'da büyüyen Ayoub, yarışma için Tayland'a gitmeye hazırlanıyor.

Instagram'da 1,1 milyon takipçisine "Sadece Miss Filistin değil, görülmeyi ve duyulmayı hak edenlerin sesi olarak bu yolda yürümekten gurur duyuyorum" diye yazdı ve "Miss Universe Palestine" yazılı kurdeleyle fotoğrafını paylaştı.

Ayoub, unvanı 2022'de aldığını belirtti ancak 7 Ekim 2023'te Hamas'ın saldırısı nedeniyle yarışmaya katılma planlarını erteledi. "Sahnedeki ışığın kendimde değil, acı çeken Filistin halkında olmasını istedim" dedi. Gazze'ye "soykırım" demesi ise İsrail basınında tartışma yarattı.

Bazı güzellik yarışması katılımcıları onun yarışmada yer almasından şaşkınlık duyuyor. Miss Universe Organizasyonu, başvuruları titizlikle değerlendiriyor ve apolitik, kapsayıcı bir platform olduğunu belirtiyor.

Ayoub, Kanada'da büyümüş, İngiliz Edebiyatı ve Psikoloji eğitimi almış, Ramallah'ta öğretmenlik yapmış ve insani yardım projelerinde çalışmış. Ayrıca Dubai'de Olive Green Academy'yi yönetiyor ve influencerlık üzerine atölyeler düzenliyor.

Miss Universe Organizasyonu Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı Mario Bucaro, "Ms. Ayoub'u Miss Universe sahnesinde görmek, halkının güzelliğini, yeteneğini ve direncini sergilemesini görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.