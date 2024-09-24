İsveç Savcısı, İran İslam Devrim Muhafızları'nın Kuran Yakma Eylemleriyle İlgili SMS'leri Gönderdiğini İddia Etti

(ANKARA) - İsveç'in kıdemli savcılarından Mats Ljungqvist, İran'ın 2023 yılında Kuran-ı Kerim'in yakılma eylemleri sırasında pek çok İsveç vatandaşına gönderilen ve intikam çağrısının yer aldığı binlerce kısa mesajdan sorumlu olduğunu ileri sürdü. Ljungqvist, ön soruşturma mesajı gönderen GSM şirketinin İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu tarafından siber saldırıya uğradığının belirlendiğini ve mesajların da bu sayede İran tarafından gönderildiğini bildirdi.

İsveç'in en üst düzey savcılık makamında görev yapan Ljungqvist, İran Devrim Muhafızları'nın "veri ihlali" gerçekleştirdiğini ve Kuran'ın halka açık bir şekilde yakılmasıyla ilgili olarak "İsveççe 15 bin kadar kısa mesaj" gönderdiğini belirtti.

Ljungqvist, İsveç'in bir iç güvenlik ajansı tarafından yürütülen ön soruşturmada bahsi geçen olaya ilişkin "Büyük bir SMS hizmeti yürüten İsveçli bir şirketteki veri ihlalini gerçekleştirenin İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) aracılığıyla İran devleti olduğu" ifadesinin yer aldığını söyledi.

İsveçli şirketin adı verilmezken, İsveç'ten gelen suçlamalarla ilgili olarak İranlı yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Ljungqvist: "Ön soruşturma kapatıldı fakat şüpheli bilgisayar korsanları için tekrar açılabilir"

Ljungqvist, Ağustos 2023'te İsveç medyasının İsveç'te çok sayıda kişinin Kuran yakan insanlardan intikam alınması çağrısında bulunan İsveççe kısa mesajlar aldığını bildirdiğini ve mesajları gönderenin "kendisine Anzu ekibi diyen bir grup" olduğunu söyledi. Ljungqvist, "Aktörler yabancı bir güç, bu durumda İran için hareket ettiklerinden, ihlalin arkasında olduğundan şüphelenilen kişiler için yurtdışında kovuşturma veya İsveç'e iade koşullarının eksik olduğu değerlendirmesini yapıyoruz" dedi.

Ljungqvist, ön soruşturmanın kapatılmış olmasına rağmen, bunun "şüpheli bilgisayar korsanlarının tamamen gözden çıkarıldığı anlamına gelmediğini" ve soruşturmanın yeniden açılabileceğini belirtti.

İsveç Adalet Bakanı Strömmer: "İran, ülkemizdeki kutuplaşmayı arttırmayı amaçlıyor"

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, İsveç medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, "İç güvenlik ajansının değerlendirmesine göre, bir devlet aktörünün, bu durumda İran'ın, İsveç'i istikrarsızlaştırmayı veya ülkemizdeki kutuplaşmayı arttırmayı amaçlayan bir eylemin arkasında olması elbette çok ciddi" ifadelerini kullandı.

İsveçli bir yayın kuruluşu, Kuran'a saygısızlık edenleri lanetleyen ve İsveçlileri "şeytan" olarak nitelendiren mesajın görselini yayınladı.

İsveç, "İslamafobik eylemlere" izin verdiği nedeniyle eleştirilmişti

Kuran yakmaya ilişkin protestoların, İsveç Anayasası tarafından korunan ifade özgürlüğü yasası kapsamında gerçekleştirildiği söylenmiş; ancak pek çok kişi bu eylemleri, İsveç'i ifade özgürlüğüne olan bağlılığı ile dini azınlıklara olan saygısı arasında bıraktığına yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Stockholm'deki Türk ve İslam karşıtı protestoları gerekçe göstererek, İsveç'in üyeliğini geçici olarak engellemişti. Daha sonra İsveç, mart ayında NATO üyesi oldu.

O dönemde İsveç hükümeti, "İsveç'teki bireyler tarafından işlenen İslamofobik eylemi şiddetle reddettiğini" belirterek, saygısızlıkların ülkenin duruşunu yansıtmadığını söylemişti.

Hamaney: "Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakaret, Müslümanlarda hükümetlerine karşı nefret ve düşmanlık duyguları yaratıyor"

Geçen yıl temmuz ayında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, bir açıklama yaparak, "İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakaretin acı, komplocu ve tehlikeli bir olay olduğunu ve saygısızlıkların Müslüman uluslarda Kur'an yakan kişilere ve onların hükümetlerine karşı nefret ve düşmanlık duyguları yarattığını" söylemişti.