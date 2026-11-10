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İBB'nin İncirli Üst Geçidi çalışması D-100 Ankara yan yolunda trafiği kilitledi

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İBB'nin İncirli Üst Geçidi çalışması D-100 Ankara yan yolunda trafiği kilitledi Haber Videosunu İzle
İBB'nin İncirli Üst Geçidi çalışması D-100 Ankara yan yolunda trafiği kilitledi
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İBB'nin İncirli Üst Geçidi'nde yürüttüğü güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikametindeki yan yolu trafiğe kapatıldı. Kapanma yolda uzun araç kuyruklarına yol açarken vatandaşlar, normalde 5 dakika süren mesafeyi 45 dakikada kat ettiklerini ifade etti.

İBB'nin İncirli Üst Geçidi'nde başlattığı güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikametindeki yan yol trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İncirli Üst Geçidi'nde yürütülen güçlendirme çalışmaları, D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğuna neden oldu. Çalışmalar kapsamında Ankara istikametindeki yan yolun araç trafiğine kapatılması, sürücülere zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde artan yoğunluk günün ilerleyen saatlerinde de devam etti. Yaşanan yoğunluğa tepki gösteren vatandaşlar, normal trafik akışında 5 dakika süren mesafeyi 45 dakika gibi bir sürede kat ettiklerini ifade etti.

'YANDIK DİYORUM'

Taksi şoförü, "Çok güzel bir trafik var, yandık. Çok iyi şeyler düşünmüyorum, yandık" dedi.

'ŞİRİNEVLER'DEN 45 DAKİKADA GELDİM'

Ünal Beyoğlu, "Şirinevler'den buraya 45 dakikada geldim. Yolu kapatmışlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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