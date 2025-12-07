Haberler

İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek
Güncelleme:
İstanbul, Karadeniz üzerinden gelen güçlü siklonun etkisi altına girdi. Gece saat 02.00'den itibaren durmaksızın devam eden sağanak yağış, megakent İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce'yi de etkiledi. 17 saat sürmesi beklenen yağışların barajları doldurması öngörülüyor. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların artmasıyla birlikte birçok il için "sarı" kodlu uyarı yayımladı.

  • İstanbul'da Karadeniz siklonunun neden olduğu yağışların toplam 17 saat sürmesi bekleniyor.
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 23 il için sarı kodlu yağış uyarısı yayımladı.
  • Marmara'nın kuzey kesimlerinde rüzgarın 40-60 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul, Karadeniz üzerinden gelen güçlü siklonun etkisi altına girdi. Gece saat 02.00'den itibaren durmaksızın devam eden sağanak yağış, megakenti adeta teslim aldı. Etkisini gün boyunca sürdürmesi beklenen yağışların toplamda 17 saat süreceği belirtiliyor. Siklon, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce hattına da yoğun yağış bırakacak.

İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların artmasıyla birlikte birçok il için "sarı" kodlu uyarı yayımladı.

Yağmur nedeniyle Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak ve Yalova uyarı listesinde yer aldı.

Bunun yanı sıra Bingöl, Erzurum, Muş, Tunceli, Bitlis, Erzincan, Hakkari, Van ve Şırnak için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

7 ARALIK PAZAR: BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege ile Çanakkale, İzmir, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevreleri, Antalya'nın doğu kıyıları, Erzurum'un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevreleri, Antalya'nın doğu kıyıları, Erzurum'un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Marmara'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

