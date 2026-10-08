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Manisa Salihli'de kocasını tabancayla 4 el ateş ederek öldüren kadın gözaltına alındı

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Manisa Salihli'de kocasını tabancayla 4 el ateş ederek öldüren kadın gözaltına alındı
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Manisa Salihli'de aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öne sürülen kadın ile kocası arasında çıkan tartışmada kadın, eşine ait tabancayla kocasına 4 el ateş etti. Kocası hayatını kaybetti, kadın gözaltına alındı. Ölen kişinin 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan tartışmada kocasını silahla vurarak öldüren kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre olay, Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesi 226. Sokak'ta meydana geldi. Aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik olduğu öne sürülen Ş. Y. Güzel (31) ile eşi Rıdvan Güzel (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ş. Y. Güzel, eşine ait tabanca ile Rıdvan Güzel'e 4 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Rıdvan Güzel'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

Güzel'in cansız bedeni otopsi işlemleri ile Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken eşinin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Eşinin ateş etmesi üzerine hayatını kaybeden Rıdvan Güzel'in 2 çocuk babası olduğu ve inşaatlarda çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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