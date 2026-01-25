İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
Şişli'de bir çöp konteynerinde bulunan kafası kesik haldeki kadın cesedi İstanbul'u resmen ayağa kaldırdı. Genç kadını öldürdükleri tespit edilen Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) isimli şahıslar Gürcistan'a kaçmak üzereyken havalimanında yakalandı. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamalarda Turdımurotov, maktul ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu ve çıkan tartışma neticesinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.
- Şişli'de çöp konteynerinde bulunan kafası kesik kadın cesedinin Özbekistan uyruklu 36 yaşındaki Durdona Khakımova olduğu belirlendi.
- Olayın şüphelileri Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev Gürcistan'a kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
- Turdımurotov, Durdona Khakımova ile gönül ilişkisi olduğunu ve çıkan tartışma sonucu cinayeti işlediğini itiraf etti.
Şişli'de çöp konteynerinde kafası kesik bir halde bulunan kadın cesedi olayına ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana gelmiş, edinilen bilgiye göre, çöpte malzeme arayan Okan Ç. malzeme aradığı sırada elinde bir sıcaklık hissetmiş ve çöpte bulunan siyah poşeti açtığında kafası kesik halde kadın cesedi ile karşılaşmıştı.
CESEDİN KİME AİT OLDUĞU BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edilmiş, bölgede geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından parmak izi sorgusundan cansız bedenin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu anlaşılmış, çalışmaların devamında cesedin bulunduğu noktadan 2 sokak uzaklıktaki Bozkurt Caddesi'nde ise bir çöp konteynerinin yanındaki 2 adet valizde cansız bedene ait olduğu anlaşılan deliller bulunmuştu. Caddede yapılan çalışma sonrası bulunan deliller olay yeri inceleme aracına koyulmuştu.
YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bu kapsamda olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri tek tek incelenmiş, İstihbarat Şube ve Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2 erkek şahsın bir valiz ile konteynerlerin yanına gelerek şüpheli hareketlerde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) isimli şahıslar Gürcistan'a kaçmak üzereyken, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamalarda Turdımurotov, maktul Durdona Khakımova ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu ve çıkan tartışma neticesinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.
GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce olaya ilişkin çalışmalar sürerken, olayla ve yakalanan şahıslarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen Ekrem K. (58) de gözaltına alındı. Bu kapsamda yakalanan şahıs sayısı 3'e yükseldi.