Haberler

Almanya'da Sığırlarda Bilinmeyen Virüs Alarmı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın güneyindeki sığırlarda ateş, ishal ve süt veriminde düşüşe neden olan bilinmeyen bir virüs yayılıyor. Friedrich Loeffler Enstitüsü, sivrisineklerle bulaşan virüsün Schmallenberg virüsü grubundan olduğunu, insanlar için risk oluşturmadığını ancak izlendiğini bildirdi.

Almanya'da hayvan sağlığı konusunda otorite kurum olan Friedrich Loeffler Enstitüsü (FLI), ülkenin güneyindeki çiftlerdeki sığırlarda ateş ve ishale neden olan, daha az süt vermelerine yol açan bilinmeyen bir virüsün yayılmaya başladığını bildirdi.

Almanya'nın güneyindeki çiftliklerde sığırları etkileyen bir virüs alarmı verildi. Ülkede hayvan sağlığı konusunda otorite kurum olan Friedrich Loeffler Enstitüsü (FLI), Baden Württemberg eyaletindeki çiftliklerden alınan numunelerde sığırlarda ateş ve ishale neden olan, daha az süt vermelerine yol açan bilinmeyen bir virüsün yayılmaya başladığını bildirdi. Enstitüye göre, kan emici sivrisinekler tarafından bulaştığı belirlenen virüsün Almanya'da 2011 yılında ortaya çıkan Schmallenberg virüsünü de içeren bir gruba ait olduğu tahmin ediliyor. Mevcut bilgilere göre yeni virüs insanlar için önemli bir enfeksiyon riski oluşturmuyor, ancak yakından takip gerekiyor.

Hastalık vakaları ilk olarak İsviçre ve Fransa'da ortaya çıktı. Temmuz ayında ise özellikle Baden-Württemberg olmak üzere Almanya'nın güneyindeki çiftliklerde de gözlemlendi.

2011'de Schmallenberg virüsü görülmüştü

Almanya'da 2011 yılında ortaya çıkan virüs salgınından 2 bin çiftlikte yüzlerce hayvan etkilenmiş, virüs başta koyunlar olmak üzere hayvanlarda düşük ve sakat doğumlara neden olmuştu. İlk olarak Almanya-Hollanda sınırında Schmallenberg kasabasında ortaya çıktığı için bu adı alan virüs, 2011 yılı Ağustos ve Eylül aylarında süt sığırlarında hipertermi, süt veriminde düşüş ve sulu ishal ile karakterize klinik belirtilerin tespit edildiği bir salgına dönüşmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den muhalefete 'çerçeve yasa' bilgilendirmesi

AK Parti harekete geçti! 1 yıldır beklenen adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Sabah uyandığında eşini, yüzü kanlar içinde yerde buldu

Sabah uyandığında korkunç manzarayla karşılaştı
Dev papağan futbolculara saldırdı, hakem maçı durdurmak zorunda kaldı

Dev papağan futbolculara saldırdı, hakem maçı durdurmak zorunda kaldı
Salah'ın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
İşte A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı statlar

İşte A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı statlar
Milyoner'de ekran başındakileri ters köşe yapan soru

Herkesi ters köşe yapan soru
Görüntü maalesef Türkiye'den! Parkın içindeki rezilliğe bakın

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Bu nasıl bir rezilliktir?