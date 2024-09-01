Üye Girişi
Haberler

Gazze'de bulunan 6 ceset bardağı taşırdı! İsrailliler ülke genelinde greve gidiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de İsrailli 6 esirin cesedine ulaşılması sabrı taşırdı. Ükenin en büyük işçi sendikası Hisdatrut, hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğini eleştirerek "2 Eylül Pazartesi günü ülke çapında genel greve gideceğini" duyurdu. Grev kapsamında uçuşlar durdurulacak, restoran, sinema salonları eğlence merkezleri kepenk indirecek. Ayrıca okullarda yarım gün eğitim verilecek.

İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut, Gazze Şeridi'nde 6 İsrailli esirin cansız bedeninin bulunması nedeniyle yarın ülke genelinde genel greve gidileceğini açıkladı.

İŞÇİ SENDİKASI ÜLKE GENELİNDE GREVE GİDİYOR

İsrail basınındaki haberlere göre, Hisdatrut Başkanı Arnon Bar-David, "Gazze'deki İsrailli esirler öldürülürken kayıtsız kalamayacaklarını, anlaşmanın her şeyden önemli olduğunu ve bir an önce sağlanması gerektiğini" belirterek yarın ülke genelinde greve gidileceğini açıkladı. Ülkenin farklı kamplar arasında parçalandığını söyleyen Bar-David, bunu düzeltmek için "ülke genelinde ekonominin kapatılacağını" dile getirdi.

İsrail Ordusu, Gazze'de Çok Sayıda Ceset Bulduğunu Açıkladı

TEL AVİV'DE TÜM UÇUŞLAR DURDURULACAK

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri de sendikanın grev kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Grev kapsamında, İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv'in Ben-Gurion Havalimanı'nda yerel saatle 08.00'den itibaren uçuşların durdurulacağı bilgisi paylaşıldı.

İŞLETMELER KEPENK KAPATACAK

İsrail genelinde yeme içmeye yönelik işletmeler, sinema salonları ve eğlence mekanları ise esir ailelerine destek için pazar akşamından itibaren kepenk kapatacağını duyurarak müşterilerine "gösterilere katılmaları" çağrısında bulundu. Bazı belediye ve yerel yönetimler de aynı şekilde ülke genelinde greve katılacağını duyururken hukuk firmaları eylemlere katılanlara destek olacağını açıkladı.

İsrail Ordusu, Gazze'de Çok Sayıda Ceset Bulduğunu Açıkladı

OKULLARDA YARIM GÜN EĞİTİM

Ülke genelinde ana okulu ve kreşler gün boyunca tatil olurken okulların yarım gün eğitim yapacağı belirtildi. İsrail'in Kanal11, Kanal12, Kanal13 gibi televizyon kanalları akşam saatlerinde eğlence programlarını iptal ettiklerini bunun yerine "Gazze'deki esirlerle ilgili programlar" yayınlayacaklarını duyurdu. Bazı bankaların da içinde yer aldığı özel sektörden 200 büyük şirketin temsil edildiği İsrail İş Forumu'nun da benzer şekilde, bu akşam gerçekleştireceği görüşmenin ardından greve katılması bekleniyor.

NETANYAHU, SUÇU HAMAS'A ATIYOR

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında, İsrailli esirlere ait 6 ceset bulduğunu açıklamıştı. Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, "son olarak Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrarı eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu" 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu. Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varmada kararlı olduğunu iddia ederek anlaşmaya varılmamasında suçu Hamas'a atmıştı.

İsrail Ordusu, Gazze'de Çok Sayıda Ceset Bulduğunu Açıkladı

ESİR TAKASI MÜZAKERELERİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor. Netanyahu; İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı "Philadelphi Koridoru'nda" kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor. Öte yandan, İsrail, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini de sürdürüyor. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybı 40 bini aşarken, bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

İsrail Dünya Eylül Gazze Politika Dünya Haberler

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti

Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti

 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
İddia ortalığı fazlasıyla karıştıracak! Ankara, Esed'in olmazsa olmaz şartını kabul etmeye hazır

İddia ortalığı fazlasıyla karıştıracak! Ankara, Esed'in olmazsa olmaz şartını kabul etmeye hazır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ! Beşiktaş- Sivasspor maçından kareler! Eyüpspor- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Trabzonspor maç özeti! Türkçe adı ''Z'' harfiyle başlayan iki ülke hangi kıtadadır? Sual kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sual ne demek? EYÜPSPOR- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE Eyüpspor- Trabzonspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Ahu Tuğba öldü mü? Ahu Tuğba kimdir? Ahu Tuğba'nın hastalığı ne? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 1 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE: Beşiktaş- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? 2024-25 sezonu Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? İsmail Çokçalış kimdir? İsmail Çokçalış kaç yaşında, nereli?
title