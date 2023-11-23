İsrail ordusu, gazetecileri Şifa Hastanesi'nin altında olduğu konuşulan tünellere indirdi

İsrail ordusu, Gazze'nin en büyük hastanesinin altında olduğu söylenen ve Hamas askeri tesisi olduğunu iddia ettiği tünelleri bir grup gazeteciye gezdirdi. Tünelin sonunda bulunan yaşam odalarında klima, mutfak, banyo ve paslı beyaz fayanslardan yapılmış bir odada bir çift metal karyola bulundu. Tünelin uzunluğunun ise 164 metre olduğu bildirildi.

Düzinelerce asker gazetecilere dar bir taş tünelden geçerken eşlik etti. Ordunun söylediğine göre bu tünel, Gazze Şehri'ndeki Şifa Hastanesi'nin altındaki bir dizi yer altı sığınağına kadar 164 metre uzanıyordu.

Tünelin sonunda bulunan yaşam odalarında klima, mutfak, banyo ve paslı beyaz fayanslardan yapılmış bir odada bir çift metal karyola vardı. Ancak hiçbiri kullanılacak durumda değildi.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, odada klima bulunduğuna dikkat çekti. Hamas'ın burayı komuta merkezi olarak kullandığını iddia etti. Silahlı bir askerin rahatça yürüyebileceği genişlikteki tünellerin beton bloklarla desteklendiğini anlattı.

Sözcü Hagari, tünel boyunca belirli aralıklarla dizilen patlamaya dayanıklı kapıların hava saldırılarına karşı da dayanıklı olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, tünellerin Şifa hastanesi altında olduğuna vurgu yaptı. İsrail savaşın başından beri Hamas'ın şifa hastanesini bir üs olarak kullandığını iddia ediyordu.