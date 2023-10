İsrail Ordu Sözcüsü Hagari: Birden fazla cephede savaşmaya hazırız

Hamas ile çatışan ve abluka altına aldığı Gazze'ye kara harekatına hazırlanan İsrail, bir yandan da Lübnan ve Suriye'den yapılan saldırılara karşılık veriyor. İran her fırsatta Gazze'ye kara saldırısı olursa müdahale etme tehdidinde bulunurken, İsrael ise İran destekli Hizbullah hareketinin Lübnan'da gerilimi tırmandığını ifade ediyor. Geri adım atmayacakların sinyalini veren İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in iki veya daha fazla cephede savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

ÇATIŞMALAR 9. GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 9. gününde sürmeye devam ediyor. İsrail, abluka altına aldığı Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırırken, bir yandan da Lübnan ve Suriye'den yapılan roket saldırılarına karşılık veriyor.

"2 VEYA DAHA FAZLA CEPHEDE SAVAŞMAYA HAZIRIZ"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in iki veya daha fazla cephede savaşmaya hazır olduğunu belirterek, İran destekli Hizbullah hareketinin, İsrail'in Gazze'deki saldırısını engellemek için Lübnan sınırında gerilimi tırmandırdığını da sözlerine ekledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari

600 BİN GAZZELİ GÜNEYE HAREKET ETTİ

Amiral Daniel Hagari, İsrail'in geçen hafta, beklenen kara saldırısı öncesinde bölge sakinlerinin Gazze Şehri'ni boşaltması gerektiğini duyurmasının ardından 600.000'den fazla Gazzelinin güneye hareket ettiğini söyledi.

İRAN: DAHA FAZLA SEYİRCİ KALAMAYIZ

Öte yandan İsrail'in Hizbullah'ın desteklediğini iddia ettiği İran ise Gazze'ye beklenen kara harekatı konusunda İsrail'i tehdit etmeye ediyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Siyonist rejimin destekçileri aracılığı ile İsrail'e Gazze saldırılarını durdurması yönünde mesaj ilettik. Eğer savaş suçu işlenmeye devam edilirse yarın çok geç olabilir. Diplomatik çabaların savaşın büyümesini engelleyeceğini umut ediyorum aksi takdirde önümüzdeki saatlerde ne olacağını hiç kimse öngöremez. İran olarak biz de duruma karşı artık daha fazla seyirci kalamayız." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan

"EĞER KARA SALDIRISI OLURSA GAZZE İŞGALCİLERE MEZAR OLUR"

İsrail'i Gazze'ye yönelik kara operasyonu konusunda uyaran Abdullahiyan, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmaması halinde savaş cephesinin genişleyeceği uyarısında bulunarak, "Eğer kara saldırısı olursa Gazze işgalcilere mezar olur." dedi. Lübnan Hizbullahı'nın İsrail karşısında tüm senaryolara kendisini hazırladığını kaydeden Abdullahiyan, Gazze'de başlayan savaşın bölgeye yayılabileceğini vurgulayarak, "Eğer ABD ve İsrail uyguladıkları politikaları sonlandırmazlarsa savaş dairesi genişler ve bundan ABD de zararlı çıkar. Saldırıların devam etmesi ve siyasi bir çözümün sunulmaması ateşe benzin dökmeye benzer ve her an her şey kontrolden çıkabilir. Bölgede bulunan sahadaki unsurlar bu duruma karşı seyirci kalmayacaklar." şeklinde konuştu.

"İSRAİL SAVAŞ İSTİYORSA ASKERİ GÜÇLER İLE KARŞI KARŞIYA GELSİN"

Abdullahiyan Lübnan Hizbullahı'nın İsrail karşısında kırmızı çizgileri belirlediğini ve gerekli adımları attığını belirterek, "İsrail savaş istiyorsa askeri güçler ile karşı karşıya gelsin, kadın ve çocukları hedef almasınlar. Netanyahu hayal peşinde gidiyor ama kendisi ve kabinesi çoktan düştü. Şimdi ABD yardımına koşarak Siyonist rejim heykelini ve oyuncağını korumaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise bir gazeteci yaşamını yitirmişti.