İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisini vurdu: 4 ölü
Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta da Hamas ofisini hedef aldı. İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Patlamanın Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de meydana geldiği belirtildi.
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere 4 kişi hayatını kaybetti.
İSRAİL ORDUSU, BEYRUT'TA HAMAS OFİSİNE SALDIRI DÜZENLEDİ
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliama devam eden ve bir yandan da Lübnan cephesinde Hizbullah'la mücadele eden İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir saldırı düzenledi.
SALDIRIDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Beyrut'taki Hamas ofisine drone saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Patlama Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'nin Maşrafiye bölgesinde meydana geldi.
ÖLENLERİN ARASINDA HAMAS YÖNETİCİLERİNDEN SALİH ARURİ DE VAR
İsrail ordu radyosu, İsrail'in insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'nin öldürüldüğünü bildirdi