İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemeyle başlayan savaş 6. gününe girdi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü.

İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.

KUDÜS VE TEL AVİV'E FÜZELER DÜŞTÜ

İran'dan atılan onlarca füzeden bazıları İsrail hava savunma sistemlerini aştı. İsrail ordu radyosunun haberinde, bazı haberlerde İran'a ait birkaç füzenin İsrail'e düştüğünün belirtildiği ifade edildi. Ordu radyosu füzelerin düştüğü yerleri belirtmezken, İsrael Hayom gazetesi ilk belirlemelere göre en az iki füzenin Kudüs'e ve Tel Aviv yakınlarındaki Şaron bölgesine düştüğünü bildirdi.

Kanal 12'nin haberinde ise İran'ın füze saldırıları sonucu İsrail'in orta kesimindeki bir binada hasar meydana geldiği, itfaiye ekiplerinin de yangın çıkan 20 araca müdahale ettiği aktarıldı. Haberde, kuzey bölgesinde bir binanın üzerine füze parçaları düştüğü, açık alanlarda ise İran füzeleri veya parçalarının düşmesi sonucu çok sayıda yangın çıktığı kaydedildi.

İSRAİL İMAM HÜSEYİN ÜNİVERSİTESİ'Nİ VURDU

İsrail güçleri Tahran'ın kuzeydoğusundaki İmam Hüseyin Üniversitesine saldırı düzenledi. Tahran'ın kuzeydoğusundaki Hakimiye semti yakınlarında yer alan Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesi'ne saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPATTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'teki İsrail Büyükelçiliği'nin bugünden cumaya kadar kapalı olacağını duyurdu. İngiltere de Orta Doğu'daki önlemlerini artırdığını duyurdu. Bölgeye ilave Kraliyet Hava Kuvvetleri jetleri gönderildiği açıklandı.

RAFİNERİ VE FÜZE ÜRETİM TESİSLERİNE BOMBA YAĞDI

İsrail medyası jetlerin Tahran'da petrol rafinerilerini vurduğunu duyurdu. Ayrıca Reuters, İsrail güçlerinin ekim ayında da saldırı düzenlediği füze üretim tesisini vurduğunu belirtti. Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyulmaya devam ediyor. Tel Aviv'de de gece boyu uyarı sirenleri çalmaya devam etti.

"FETTAH FÜZELERİMİZ DÜŞMAN HAVA SAHASINA HAKİM OLDU"

Karşılıklı saldırılar devam ederken, ilerleyen saatlerde İran Devrim Muhafızları "Fettah füzelerimiz düşman savunmasını aşarak İsrail hava sahasında tam hakimiyet sağladı" açıklaması yaptı.

HAMANEY: SİYONİSTLERLE ASLA PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını vurguladı. Hamaney'in sosyal meyda hesabından Arapça paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri yer aldı.

İSRAİL'DEN GENİŞ BİR BÖLGEYE SALDIRI TEHDİDİ

İsrail ordusu gece yarısı İran'ın başkenti Tahran'da geniş bir bölge için tahliye uyarısı yayınlayarak saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Tahran'ın bir bölgesinin kırmızı renkle işaretlendiği bir harita yayınladı. Tahran'ın 18'inci bölgesinde bulunanlara burayı terk etme çağrısı yapan Adraee, İran yönetiminin altyapılarına saldıracaklarını açıkladı.

TRUMP NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

ABD ve İsrail medyasına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılmayı değerlendirdiği öne sürüldü. "Hamaney'in nerede saklandığını biliyoruz. İran'ın 'sözde' lideri kolay bir hedef" diyen Trump, "Hamaney'i en azından şimdilik ortadan kaldırmayacağız ama sabrımız tükeniyor" diyen ve İran'a yönelik "Kayıtsız şartsız teslim olun" çağrısı yapan Trump ilerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla telefonda görüştü. Beyaz Saray yetkilileri, ulusal güvenlik toplantısının ardından Trump-Netanyahu görüşmesini teyit etti.

ABD BASINI: TRUMP SAVAŞA GİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR

ABD medyasında yer alan haberlere göre Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara katılma seçeneğini değerlendiriyor. Haberlere göre İran da ABD üslerine yönelik misillemeye hazırlanıyor. Ortadoğu'daki Amerikan askerlerinde üst düzey alarm durumuna geçildi.

TRUMP: HAMANEY'İ ŞİMDİLİK ORTADAN KALDIRMAYACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i öldürmekle tehdit etti. Hamaney'in yerini bildiklerini ancak şimdilik öldürmeyeceklerini belirte Trump, sabırlarının taştığını ifade etti. Trump, şunları söyledi: "Hamaney'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. Kolay bir hedef ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız taşıyor."