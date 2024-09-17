İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki! "Netanyahu savaşı yaymak istiyor"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında şunları kaydetti: Lübnan'da siber saldırı olur olmaz hemen acil durum ilan edildi. Bütün hastaneler göreve çağrıldı. Netanyahu hükümeti üzerindeki baskıyı kaldırmak için savaşın genişlemesini istiyor. Tamamen Netanyahu katliam şebekesinin siyasi hesabı. Cumhurbaşkanımız Gazzeli kardeşlerimizin direnişini bizim Kurtuluş savaşımıza benzetmişti. Netanyahu'nun savaşı yayma girişimi, Cumhurbaşkanımızın ne kadar haklı olduğunu çıkarmıştır. Netanyahu'nun üzerinde Hamas'ın kabul ettiği ateşkes maddeleri nedeniyle bir baskı var. Böyle olunca Netanyahu bu baskıyı başka yerlere saldırarak üzerinden kaldırmak istiyor. Vahim olan şudur: Ayşenur kardeşimiz şehit olduğunda, uluslararası basında siyonist çizgisinde duranlar ondan militan olarak bahsetti. Biden ilk başta 'Yeterli bilgim yok' dedi. Baskılar artınca 'Kazara öldürüldü' dedi. Halbuki doğrudan bir keskin nişancının hedef almasıyla Ayşenur kardeşimiz şehit düştü. Böyle iki yüzlü bir durum var. İsrail savaşı yayarak kendi katliamlarını örtbas etmek istiyor. Eninde sonunda İsrail hesap verecek. Tarihin gözü önünce her şey oluyor. Türkiye'nin aldığı tutumun insanlık adına en doğru tutum olduğu ortadadır.

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