Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki! "Netanyahu savaşı yaymak istiyor"

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Netanyahu savaşı yaymak istiyor" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında şunları kaydetti: Lübnan'da siber saldırı olur olmaz hemen acil durum ilan edildi. Bütün hastaneler göreve çağrıldı. Netanyahu hükümeti üzerindeki baskıyı kaldırmak için savaşın genişlemesini istiyor. Tamamen Netanyahu katliam şebekesinin siyasi hesabı. Cumhurbaşkanımız Gazzeli kardeşlerimizin direnişini bizim Kurtuluş savaşımıza benzetmişti. Netanyahu'nun savaşı yayma girişimi, Cumhurbaşkanımızın ne kadar haklı olduğunu çıkarmıştır. Netanyahu'nun üzerinde Hamas'ın kabul ettiği ateşkes maddeleri nedeniyle bir baskı var. Böyle olunca Netanyahu bu baskıyı başka yerlere saldırarak üzerinden kaldırmak istiyor. Vahim olan şudur: Ayşenur kardeşimiz şehit olduğunda, uluslararası basında siyonist çizgisinde duranlar ondan militan olarak bahsetti. Biden ilk başta 'Yeterli bilgim yok' dedi. Baskılar artınca 'Kazara öldürüldü' dedi. Halbuki doğrudan bir keskin nişancının hedef almasıyla Ayşenur kardeşimiz şehit düştü. Böyle iki yüzlü bir durum var. İsrail savaşı yayarak kendi katliamlarını örtbas etmek istiyor. Eninde sonunda İsrail hesap verecek. Tarihin gözü önünce her şey oluyor. Türkiye'nin aldığı tutumun insanlık adına en doğru tutum olduğu ortadadır.

Ayrıntılar Geliyor...

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

Uluslararası İlişkiler Ömer Çelik Teknoloji Politika AK Parti Güvenlik Türkiye Lübnan İsrail Dünya

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik var!

 Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı: 9 ölü 2800 yaralı

Dünya böylesini ilk kez gördü: 9 ölü 2800 yaralı

 Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu
Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti
Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu kaç yaşında, nereli? MasterChef iç pilavı tarifi! En güzel iç pilavı tarifi! İç pilavı tarifi nasıl yapılır? İç pilavı için malzemeler! Kanlı ay tutulması ne zaman? Süper Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Galatasaray Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Gaziantep geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Barış Alper Yılmaz'ın golünde el var mı? Barış topu elle mi aldı? Real Madrid Stuttgart maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kenan Yıldız Şampiyonlar Ligi gol izle! Juventus PSV Kenan Yıldız golü izleme linki! Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Stuttgart maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Barış Alper Yılmaz kaç gol attı? 2024-25 Barış Alper Yılmaz gol ayısı kaç? Galatasaray Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Gaziantep FK golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Ay küresel midir daire midir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });