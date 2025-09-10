Katar'dan ABD'ye yalanlama: Doha'da bombalar patlarken haber verdiler

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti. Hamas, Katar'daki liderlerinin ve müzakere heyetinin İsrail'in suikast girişiminden kurtulduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, İsrail'in saldırısında Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed, Halil Hayye'nin oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi'nin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

TRUMP: KARARI BEN DEĞİL, NETANYAHU VERDİ

Saldırıya dünyadan tepkiler yağarken İsrail'e silah desteği veren ABD'nin nasıl bir tepki vereceği merak edilirken Trump'tan ve Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan olaylar hakkında Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çaba sarf eden ve cesurca riskler alan, egemen bir ülke ve ABD'nin yakın müttefiki olan Katar'ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine hizmet etmez." değerlendirmesini yaptı.

"Bu karar Başbakan Netanyahu tarafından alınmış bir karardı, benim tarafımdan alınmış bir karar değildi." yorumunu yapan Trump, kendilerinin saldırıdan kısa bir süre önce ABD ordusu aracılığıyla bilgilendirildiklerini ifade etti.

"ÇOK GEÇ KALINMIŞTI"

ABD Başkanı, saldırıya ilişkin bilgi alır almaz Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a Katarlıları "yaklaşan saldırı" hakkında bilgilendirmesini istediğini belirterek, "O da bunu yaptı ancak ne yazık ki saldırıyı durdurmak için çok geç kalınmıştı." ifadesini kullandı.

Katar'ı ABD'nin güçlü bir müttefiki ve dostu olarak gördüğünü kaydeden Trump, saldırıdan sonra Netanyahu ile görüştüğünü dile getirdi.

İsrail'in saldırısını "talihsiz bir olay" diye tanımlayan Trump, "Katar Emiri ve Başbakanı ile de görüştüm ve ülkemize verdikleri destek ve dostluk için teşekkür ettim. Onlara, böyle bir şeyin kendi topraklarında bir daha olmayacağına dair güvence verdim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı ayrıca Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, Katar ile Savunma İşbirliği Anlaşması'nı sonuçlandırması talimatını verdiğini de açıklamasına ekledi.

BEYAZ SARAY'IN SALDIRIYA DAİR AÇIKLAMASI

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karoline Leavitt, "Bu sabah Trump yönetimi, ABD ordusu tarafından, İsrail'in, barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çalışan ve cesurca riskler alan Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'a yönelik bir saldırı düzenlediği konusunda bilgilendirildi." ifadesini kullandı.

"TALİHSİZ OLAY" ŞEKLİNDE TANIMLADI

Katar'ın İsrail tarafından bombalanmasını "talihsiz" bir olay şeklinde tanımlayan Leavitt, "Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın müttefiki Katar'ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine hizmet etmez." değerlendirmesini yaptı.

"TRUMP, ŞEYH TEMİM'E GÜVENCE VERDİ"

Leavitt, saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi telefonla aradığını ve "böyle bir saldırının bir daha kendi topraklarında yaşanmayacağına dair güvence verdiğini" belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın talimatı üzerine Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "yaklaşan saldırı" ile ilgili Katarlılara bilgi verdiğini sözlerine ekledi.

Leavitt, İsrail'in söz konusu saldırı konusunda ABD ordusunu bilgilendirdiğini ve bunun ordu üzerinden sabah saatlerinde ABD yönetimine ulaştığını bildirdi.

Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "saldırıdan sonra" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Sözcü, "Netanyahu'nun, Trump'a 'barış istediğini' söylediğini" aktardı.

İsrail'in bu saldırısıyla ilgili nasıl bir tavır sergileyeceğine Trump'ın kendisinin karar vereceğini dile getiren Leavitt, ABD yönetimi olarak hem İsrail hem de Katar'ın bölgede güvenlik içinde yaşamasını istediklerini vurguladı.

"SALDIRININ KONUMUNUN KATAR OLMASINDAN ÜZÜNTÜ DUYUYOR"

İsrail'in Hamas'ı hedef almasından memnun olduklarını kaydeden Leavitt, Trump'ın "saldırının konumunun Katar olmasından üzüntü duyduğunu" ifade etti.

Sözcü Leavitt, Trump'ın Netanyahu'ya saldırı dolayısıyla kızgın olup olmadığı şeklindeki soruya ise "Başkan bu konudaki düşüncelerini ve endişelerini açıkça ortaya koydu." diye yanıt verdi.

KATAR, ABD'Yİ YALANLADI

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD'nin saldırıdan önce bilgi verdiği iddialarını yalanladı. Ensari, "ABD'li yetkiliyle yapılan görüşme, patlama sesleri sırasında gerçekleşti" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt dün düzenlediği basın toplantısında Trump'ın talimatı üzerine Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "yaklaşan saldırı" ile ilgili Katarlılara bilgi verdiğini iddia etti. Katar'dan iddiaya yalanlama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, "Katar'ın saldırıdan önceden haberdar edildiği yönündeki iddialar asılsızdır" ifadelerini kullandı. Sözcü Ensari, ABD'li bir yetkiliyle yapılan görüşmenin İsrail'in Doha'ya düzenlediği saldırının ardından gelen patlama sesleri sırasında gerçekleştiğine dikkati çekti.

AXIOS: ABD'Yİ ŞOK EDEN SALDIRI

ABD merkezli Axios internet sitesinin haberine göre, ABD ordusu İsrail jetlerinin doğuya, Körfez'e doğru uçtuğunu fark etti. ABD, İsrail'den açıklama talep etti ancak İsrail yanıt verdiğinde füzeler çoktan havadaydı. Bu haber Beyaz Saray'ı şoke etti ve Trump'ın bazı üst düzey danışmanlarını öfkelendirdi.