İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 65 Filistinli yaşamını yitirdi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

SON 24 SAATTE 65 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 65 ölü ve 153 yaralının ulaştığı belirtildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 549 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 542 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İSRAİL ORDUSUNUN SABAH SAATLERİNDEN BU YANA DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 15 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'ye yönelik saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde bina ve çadırların yanı sıra yardım bekleyen sivilleri hedef aldı. İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısında Filistinli sivillerin toplandığı alanı hedef aldığı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Gazze kentinin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda da 4 Filistinli daha hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde, Selasini Caddesi'nde çok katlı bazı binaların üst katlarını bombaladı, saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı. Aynı mahallede İsrail'in, Filistinlilere ait iki eve yönelik saldırısında yaralananlar oldu.

Şati Mülteci Kampı'nda bir ev vurulurken, doğusundaki Şucaiyye Mahallesi de topçu atışlarıyla hedef alındı.

İSRAİL ORDUSU SİVİL NOKTALARI HEDEF ALDI

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'in gece boyu devam eden saldırılarında çok sayıda kişi yaralanırken, Gazze'deki Ezher Üniversitesi hedef alındı. Ezher Üniversitesi'ne yönelik şiddetli bombardıman sonucu kampüs binaları tamamen çöktü ve kullanılamaz hale geldi.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeyinde yer alan Asda bölgesinde yerinden edilmişlerin çadırlarını hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail topçu birlikleri de Vadi Gazze'nin doğusunda konuşlanmış zırhlı araçlarından insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinde ise İsrail savaş uçakları, Sabra, Cela ve Selasin mahallelerine art arda hava saldırıları düzenledi. Tayaran Kavşağı çevresinde Levh ve Ebu Şaban ailelerine ait binalar hedef alındığı saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken, hedef alınan binalar ve çevredeki evlerde büyük çaplı yıkım meydana geldi.

İsrail uçakları ayrıca, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Megazi Kampı'nı da hedef aldı. Saldırıda yaralananlar olurken vatandaşların evlerinde hasar oluştu.

GAZZE'DEKİ SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ: TRUMP'IN PLANINA RAĞMEN İSRAİL SALDIRILARINI DURDURMADI

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in saldırıları, ABD Başkanı'nın planına rağmen devam ediyor." ifadesini kullandı. Basal, İsrail'in Gazze kentini tamamen kuşattığını ve hiçbir insani yardımın kente ulaşmasına izin vermediğini vurgulayarak, "Kuşatmanın başladığı günden bu yana Gazze kentine tek bir yardım tırı dahi girmedi." sözlerine yer verdi. Kentte çok sayıda sivilin cansız bedeninin hala enkaz altında olduğunu vurgulayan Basal, sivil savunma ekiplerinin İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle bu bölgelere ulaşamadığını kaydetti.

TRUMP'TAN İSRAİL'E, "BOMBARDIMAN DERHAL DURDURMALI" ÇAĞRISI

Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump ise "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

Trump, 4 Ekim'de ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda da "İsrail'in, esirlerin serbest bırakılması ve barış anlaşmasının tamamlanması için bombalamaları geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

İSRAİL'İN ABLUKASI NEDENİYLE KITLIK YAŞANAN GAZZE'DE AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 460'A YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun bölgeye dayattığı açlık krizinin yol açtığı can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'de son 24 saatte bir Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade edilen açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 154'ü çocuk, 460'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 39'u çocuk 182 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü ifade edildi.