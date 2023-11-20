İsrail'in başkenti Tel Aviv'de hareketli dakikalar: Kente füze yağdı

İşgal altındaki Gazze Şeridi'nde insanlık dışı saldırılarına devam eden İsrail'e misilleme geldi. Gazze'den, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e çok sayıda füze ateşlendi. İsrailliler, Tel Aviv'de sirenlerin devreye girmesiyle panik içinde sığınaklara kaçtı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Gazze'de Filistinlilere yönelik katliam yapan İsrail'e misilleme geldi. İşgal altındaki kentte bulunan direniş grupları tarafından İsrail'in başkenti Tel Aviv'e füze saldırısı düzenlendi.

TEL AVİV'DE HAREKETLİ DAKİKALAR

İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'nden, Tel Aviv'e çok sayıda füze ateşlendi. Sirenlerin çalmasıyla büyük panik yaşayan İsrailliler, sığınaklara kaçmaya çalıştı. Başkentteki kaos anı ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

7 EKİM'DEN BU YANA 382 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 66, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL ORDUSU HASTANELERE SALDIRIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu öldü.