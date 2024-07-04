İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler askere alınma kararını protesto ediyor

Kudüs'ün Mea Shearim mahallesinde bir öğrenci olan Joseph, geleneksel siyah beyaz kıyafetleriyle, İsrail Yüksek Mahkemesi'in genç Ultra Ortodoks Yahudi erkekleri askere alma kararını dini yaşam tarzlarını tehdit ettiği gerekçesiyle protesto ediyor.

Joseph, "2000 yıldır zulme uğruyoruz, Tevrat'ı öğrendiğimiz için hayatta kaldık. Şimdi Yüksek Mahkeme bunu bizden almak istiyor ve bu bizi yok edecek. Orduya girmek, dindar bir Yahudi'yi dinden çıkaracaktır" diyor.

Bazıları ise askerlik hizmetinin İsrail'in savunmasına çok az fayda sağlayacağını düşünüyor ve bunun Ortodoks kimliklerini zayıflatacağından korkuyor.

Kapalı topluluklar halinde yaşıyorlar

Ultra Ortodoks Yahudiler, İbranice ismiyle Harediler; televizyonun, internetin ve sosyal medyanın olmadığı kapalı topluluklar halinde yaşıyorlar.

Erkekler zamanlarının çoğunu dini çalışmalara ayırırken, kadınlar ev işlerini yönetiyor ve ailelerine destek oluyor.

İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyorlar ve önemli bir siyasi nüfuza sahipler.

Ultra Ortodokslar, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki 16 yıldır süregelen hükümetleri destekleme karşılığında, kendilerini Tevrat çalışmalarına adadıklarını söylediler ve zorunlu askerlik hizmetinden muafiyet sağladılar.

Bu düzenleme, orduda görev yapan ve asıl vergi yükünü taşıyan laik İsrailli Yahudiler ile aralarında uzun süredir devam eden bir gerilime yol açtı.

Geçen ay, Gazze'deki çatışma ve Hizbullah'la yaşanan gerilim devam ederken, İsrail Yüksek Mahkemesi bu muafiyete son verdi ve binlerce Haredi Yahudi sokaklara döküldü.

Uzmanlar, Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği gibi koalisyon partilerinin hükümete desteklerini geri çekme tehdidinde bulunması nedeniyle bu kararın iktidarın istikrarını da tehdit ettiğini söylüyor.

Diğer Yahudi gruplardan farkları neler?

Harediler, eski İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in tanımladığı "modern İsrail'in dört kabilesinden" biri. Haredilerle birlikte bu grupta laikler, dindar milliyetçiler ve İsrailli Araplar bulunuyor.

Kendine özgü kıyafetleriyle tanınıyorla : Ultra-Ortodoks Yahudi erkekler genellikle siyah takım elbise giyiyor., Yüzlerinin yanlarında uzayan bukleleri, uzun sakalları ve geniş kenarlı şapkaları var. Kadınları da genellikle uzun etek, kalın çorap, başörtüsü veya peruk giyerek kolayca ayırt ediliyor.

"Unorthodox" ve Netflix yapımı "Shtisel" gibi diziler, Haredilerin yaşam tarzlarına olan ilgiyi artırdı.

Dini ibadetlerle laik meslekleri dengeleyen modern Ortodoks Yahudilerin aksine, Harediler kendilerini tamamen Tevrat'a ve geleneksel ritüellere adıyorlar.

Toronto Üniversitesi Diaspora Çalışmaları Merkezi'nde Profesör Naomi Seidman'ın, BBC'ye anlattığına göre Ortodoks Yahudiler "öncelikle üç temel unsura uyuyorlar:

"Şabat'ı (Yahudilerin dinlenme günü) yerine getiriyorlar, koşer (dinin izin verdiği yiyecekler) yiyorlar ve 'evlilik saflığı' olarak bilinen eşlerin ayrı yataklarda uyuması kuralını takip ediyorlar ve regl döneminde sonra arınma havuzuna girişe (mikve) kadar cinsel ilişkiden sakınıyorlar."

Seidman, modern bir Ortodoks Yahudi'nin "Yahudi hukukunun bu kurallarına uyduğu sürece hukuk veya polislik gibi diğer kariyerleri takip edebileceğini" ekliyor.

Yahudiliğin kapsamlı tarihinde, Ultra Ortodoksluk, nispeten yakın zamanda 19. yüzyılda sanayileşme nedeniyle ortaya çıktı ve topluma daha fazla entegre olmuş yeni bir Yahudi kimliğini teşvik etti.

Bu değişim Ortodoks Yahudiler arasında bir bölünmeye neden oldu, bazı hahamlar ve takipçileri Yahudiliğin daha katı, daha izole ve laiklik karşıtı yorumunu savundu.

Topluluk ve yaşam tarzı

Harediler genellikle kendi dünya görüşlerini paylaşan komşuların olduğu; kendi değerlerini ve uygulamalarını korumak için dış dünyayla teması en aza indirmeye çalıştıkları yerleşim bölgelerinde yaşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de önemli Ultra Ortodoks topluluklar var. En kalabalık oldukları ülke ise yüksek doğum oranının da etkisiyle İsrail.

Kudüs'teki Mea Shearim ve Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak gibi mahalleler bu nüfusun önemli bir bölümünü barındırıyor.

Naomi Seidman, "Genellikle geniş ailelere sahipler ve Yahudi nüfusunun en zengin kesimleri arasında yer alan ve daha küçük ailelere sahip olma eğiliminde olan laik veya modern Ortodoks Yahudilere göre genellikle daha az varlıklılar" diyor.

Her topluluğun kendi sinagogları, yeşivaları (dini okullar) ve topluluk kuruluşları var.

Haredi dünyasında saygı ve statü kişinin Tevrat bilgisine bağlı ve bu da hahamlara evlilik ve eğitim tercihleri ??gibi hayati kararlarında danışılmasını sağlıyor.

Yetişkin erkeklerin çoğu tamamen dini çalışmalara odaklanırken, mali sorumluluklarıysa eşleri üstleniyor. İş fırsatlarının sınırlı olması ekonomik açıdan devlet desteğine bağımlılığı artırıyor.

Sabit görüşlülüklerine rağmen, daha modern bir Haredi nesli de ortaya çıkıyor.

Seidman'a göre, "Haredi yaşam tarzını ve giyimini sürdürüyorlar, ancak kendilerini elmas ticareti gibi geleneksel rollerle sınırlamak yerine, eğitim veya avukatlık gibi kariyerler istiyorlar ve muhafazakarlar tarafından eleştirilse de interneti kullanıyorlar."

Bazı daha modern Harediler orduya katılmayı seçiyor. Netzah Yehuda adında sadece ultra Ortodoks askerler için kurulmuş tabur, cinsiyet ayrımı, koşer yemek, dua ve günlük ritüeller için zaman taleplerini karşılıyor.

İsrail toplumundaki rolleri

Seidman, İsrail'in kurulduğu 1948'de Ultra Ortodoks nüfusu 40 binken bugün 1 milyonun üzerine çıktığını ve bu durumun siyasi nüfuzlarını ve özgüvenlerini artırdığını söylüyor.

Ancak Haredilerin, vergi ve askerlik yüklerinden, muafiyetler sayesinde, daha azını üstlendiklerini düşünen diğer İsrailliler öfkeli.

Tarihsel olarak apolitik olan Haredilerin çoğu siyasete girmiyor.

Pek çok kişi, İsrail devletinin ancak Mesih'in gelişinden sonra kurulması gerektiğine inandığı için Siyonizme karşı çıkıyor.

Ancak yalnızca küçük bir azınlık aktif olarak İsrail'i protesto ediyor ve reddediyor, zaman zaman Filistin bayraklarıyla eylemler yapıyor.

Çoğunluk pragmatik bir yaklaşım benimsiyor ve kendi çıkarlarını korumak için siyasetle ilgileniyor.

Koalisyonlar Gazze politikalarını etkiliyor

Seidman, son yıllarda Netanyahu hükümetindeki koalisyonların ağırlıklı olarak sağa kaydığını, Dini Siyonizm gibi partilerin de dahil olduğu ittifakların Gazze'deki politikaları ve askeri stratejileri etkilediğini belirtiyor.

Yüksek Mahkeme'nin Haredileri askere alma kararı, gerginliği artırdı.

İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından yapılan bir anket, İsrailli Yahudilerin yüzde 70'inin bu değişikliği desteklediğini gösteriyor.

Şimdiye kadar yeşiva öğrencisi olarak kayıtlı 60 binden fazla Haredi erkeği askerlik hizmetinden muaf tutuldu.

Buna yanıt olarak orduya, topluluktan 1500 askere ek olarak 3000 kişiyi daha askere alması talimatı verildi. Gelecekte bu sayının artması planlanıyor.

Güney İsrail'de tank komutanı olarak görev yapan bir askerin annesi olan Mor Şamgar, geçtiğimiz günlerde bir konferansta İsrail'in ulusal güvenlik danışmanına meydan okuyarak, "Oğlum zaten 200 gündür yedekte. Kaç yıl daha askerlik yapmasını istiyorsunuz? Nasıl utanmıyor?" dedi.

Tepki sosyal medyada viral oldu.

Yaygın algının aksine Seidman, Haredilerin kamuoyuna giderek daha fazla uyum sağladığını söylüyor.

Yol yardımı ve ambulans hizmetleri gibi kamu hizmeti girişimlerini ülke çapında genişlettiklerini ve "bu katkıların askerlik hizmetine alternatif olarak görülmesini" umduklarını da ekliyor.