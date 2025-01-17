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İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı

İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
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İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'de ateşkes ve esir takasına yönelik maddeleri onaylamasının ardından gözler hükümete çevrilmişti. İsrail Kanal 12 televizyonu, hükümetin de ateşkesi onayladığını duyurdu.

İsrail ve Hamas müzakere ekipleri, 15 ay sonra bu sabah erken saatlerde Katar'ın başkenti Doha'da rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşmasını imzaladı. İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da katılımıyla Batı Kudüs'te toplanan Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının onaylanmasını tavsiye etti.

BAKANLAR KURULU DA ATEŞKESİ ONAYLADI

Güvenlik Kabinesi'nin ardından ise bu kez Bakanlar Kurulu ateşkesi görüşmek için toplandı. Kanal 12 televizyonuna göre, Bakanlar Kurulu da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı.

İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı

ANLAŞMANIN MADDELERİ

Ateşkes ve rehine anlaşmasına varıldığına dair açıklamaların ardından Arap medyası, anlaşmanın iddia edilen hükümlerini yayınladı. Anlaşmanın, Gazze Şeridi'nin güneyindeki mültecilerin kuzeye geri gönderilmesinin Katar ve Mısır tarafından denetlenmesini içereceği ve eş zamanlı olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Netzarim koridorundan çekilmesinin aşamalı olarak tamamlanacağı belirtiliyor. Hamas, arabulucuların, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) ne zaman çekileceğini bir takvime dayanarak belirlemesini talep etti.

BİRİNCİ AŞAMA

Anlaşmanın ilk etabı 42 gün sürecek ve anlaşmanın uygulanmasına imzalanmasından 2-3 gün sonra başlanacak. İsrail Savunma Kuvvetleri, Netzarim koridorundan ve yerleşim bölgesinin tüm yerleşim yerlerinden sınırdan yaklaşık 700 metre uzağa kadar çekilecek, ancak belirtilen beş bölgede bu mesafe 400 metre olacak. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Philadelphia koridorundaki varlığını azaltacağı ve ardından ilk 50 gün içerisinde tamamen çekileceği bildiriliyor.

İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı

REFAH SINIR KAPISI

İsrail, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bir hafta sonra Refah sınır kapısını açmayı kabul ederken, anlaşmanın ilk aşamasında arabulucuların gözetiminde insani yardıma ilişkin bir protokol yer alacak. İsrail'in yardımların geçişine hemen başlamak için hazırlıklara başlaması bekleniyor. İsrail, Hamas esaretindeki tüm kadınları, hem sivilleri hem de askerleri serbest bıraktıktan sonra geçişi sivillere açacak. Refah Sınır Kapısı'nın sivillere yeniden açılmasının ardından tüm yaralı ve hasta Filistinli sivillerin buradan geçişine izin verilecek. Hamas'ın her gün 50 yaralı çalışanı Mısır hastanelerine transfer etmesine izin verilecek. Ancak her çalışan hem İsrail hem de Mısır'ın onayına tabi olacak. Sınır kapısı İsrail ve Mısır tarafından ortak işletilmeye devam edecek.

GAZZELİ MÜLTECİLERİN DÖNÜŞÜ

İsrail, silahsız mültecilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine yürüyerek dönmelerine izin vermeye başlayacak; ancak ilk hafta içinde aramalar yapılacak. İlk haftanın ardından, silahsız mültecilerin kıyıdaki Al-Rashid caddesi üzerinden arama yapılmadan Kuzeye dönmelerine izin verilecek. İki hafta sonra, merkezi Salah al-Din yolu üzerinden dönmelerine izin verilecek. İlk haftanın ardından mültecilerin, İsrail ile koordinasyon halinde arabulucuların belirleyeceği özel bir şirket tarafından denetlenecek araçlarla kuzeye dönmelerine izin verilecek.

İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı

REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASI

Katar Başbakanı, 33 rehinenin serbest bırakılacağını doğruladı. İlk olarak kadınlar ve çocuklar, ardından kadın askerler, daha sonra 50 yaş üstü erkekler ve "insani vaka" olarak tanımlanan genç erkekler. Karşılığında İsrail, yaklaşık 250'si müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan yaklaşık 2000 hükümlüyü serbest bırakacak. Ayrıca İsrail, 7 Ekim'den sonra yakalanan yaklaşık bin rehineyi serbest bırakacak. 110 müebbet hapis cezasına çarptırılan rehinelerin serbest bırakılması karşılığında 9 hasta veya yaralı rehine serbest bırakılacak.

İsrail, tamamı 8 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan ve hiçbiri 7 Ekim'de doğrudan yer almayan 1000 Gazzeli tutukluyu serbest bırakacak. Anlaşma kapsamında 7 Ekim'de yer alan hiçbir rehine serbest bırakılmayacak. 50 yaş üstü yaşlı rehineler, her yaşlı rehine başına 27 müebbet hapis cezası alan mahkum ve 31 diğer mahkum olmak üzere serbest bırakılıyor.

İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı

2014'ten beri tutuklu olan Avera Mengistu ve 2015'ten beri tutuklu olan Hisham al-Sayed, kişi başına 30 tutuklu ve 47 ek tutuklu olmak üzere serbest bırakılacak. Her ikisi de uzun süredir devam eden ruh sağlığı sorunları yaşarken Gazze Şeridi'ne girdi ve bu durum onların refahı konusunda endişelere yol açtı. Arabulucular, tarafların anlaşmaya uymasını sağlamak amacıyla ateşkes ilanını destekleyen bir BM Güvenlik Konseyi kararı çıkarma sözü verdi.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMerxas:

hadi İsrail kardeşlerin zor durumda bu molanın sebebini sadece Rojava halkı biliyor.. size güveniyoruz Rojava özgür olacak (DİJMİNE BAV U KALA NABIN DOSTE LAWA)

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Haber YorumlarıSüleyman GÜLLE:

Esirlerini alıp tekrar saldırmak için zaman kazanma.

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Haber YorumlarıCumali Keleş:

sonra tekrar saldırdıkları zaman ağlamayın. ben bıktım artık bu senaryolardan. keşke savaş olsa

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Haber YorumlarıSıraç Demir 05305056052:

Çok şükür ateşkes onaylandı

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Haber YorumlarıMerxas:

Rojava için umutsun kardeşimiz İsrail Kürtlerin tek dostu..

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Haber YorumlarıYakup SGZ:

Koskoca 2 milyar İslam Alemi bir Avuç zibidinin ağzından çıkacak ateşkes haberini bekliyor Bize bir gece Ansızın Kıbrıs’a giren Erbakan lazım Bize 1000 yıl dünya ya hükmeden Osmanlı lazım 57 islam ülkesi Bugün seviniyor yazıklar olsun

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Haber YorumlarıNurullah Akarslan:

ozcan vefa savas ozturk jokerallame vs. ya seve ya ske ske

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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Hayırlısı olsun...

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Haber YorumlarıAli Yıldız:

Bir avuç Filistinli kahramana karşı dünyadaki tüm haçlılar birleşti yine yok edemediler. Kaç atom bombasına denk bomba attılar olmadı. Onlarla anlaşma yapmak zorunda kaldılar. Ama suriyedeki PKK lılar Esat devrilir devrilmez, Rusya da Suriyeden çekilince derhal barış mesajları vermeye başladılar, TSK nin operasyon haberini alır almaz bulundukları bolgelerden kaçmaya başladılar. İşte şehit olmak için can atan Filistinli direnişçilerin farkı burada bir kez daha ortaya çıktı

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