İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

Hizbullah'ın Golan Tepeleri'ni hedef alarak 12 sivili öldürmesi İsrail cephesinde büyük tepkiye neden oldu. Savaşın alanının genişleyeceği yönünde mesajlar veren İsrail ordusu bu sabah Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın Hizbullah'ın kontrolündeki noktaları vurmaya başladı.

BEYRUT'TA UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırısı nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçak seferleri askıya alındı. Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçuş bilgi ekranında 28 Temmuz akşamından başlayıp şu ana kadar devam eden tüm uçuşların askıya alındığı görüldü. Havalimanı internet sitesinden verilen uçuş bilgilerine göre, Beyrut'tan dünyanın çeşitli noktalarına giden ve gelen tüm uçuşlar için "iptal" ya da " ertelendi" yazıldı.

Lübnan devletine ait Middle East Airlines (MEA) Havayolları, dün Beyrut'tan yapılacak bazı uçak seferlerini 29 Temmuz sabahına kadar ertelediğini duyurmuştu.

10 ÜLKE VATANDAŞLARINI GERİ ÇAĞIRDI

Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik muhtemel saldırısı öncesi bazı ülkeler, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri veya bu ülkeye seyahat etmemeleri hususunda uyarıda bulunmuştu.

ABD

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Mecdel Şems olayından kaynaklı bölgede artan tansiyon nedeniyle Lübnan'daki uçak seferlerini aksatan değişikliğin meydana geldiği belirtilerek ABD vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı. Açıklamada, " Lübnan'da tam kapsamlı bir savaş korkusu, İsrail ile İran destekli Hizbullah arasındaki şiddetli çatışmalar son haftalarda arttı" ifadesi yer aldı.

Avustralya

Avustralya hükümeti de vatandaşlarına daha önce yayınlanan ve mevcut gelişmelerin ardından güncellenen Lübnan'a seyahat etmemeleri yönündeki çağrısını yineledi. Hükümetin açıklamasında, "Güvenlik durumunun istikrarsızlığı ve güvenlik durumunun daha da kötüleşme riski nedeniyle Lübnan'a seyahat etmemenizi tavsiye etmeye devam ediyoruz. Lübnan'daki Avustralyalılar, ticari uçuşlar devam ederken derhal ülkeyi terk etmelidir. Beyrut havalimanı kapanabilir ve uzun bir süre boyunca ülkeyi terk edemeyebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Norveç

Norveç'in Beyrut'taki Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Norveç vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapıldı ve ülkeye mevcut seyahat uyarıları yinelendi. Lübnan'da Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmanın arttığı uyarısı yapılan paylaşımda, durumun daha kötüye gitmesi halinde Lübnan dışına seyahat seçeneklerinin sınırlı hale gelebileceği de kaydedildi. Paylaşımda, böyle bir durumun yaşanması karşısında Norveç Büyükelçiliğinin, vatandaşlarının ülkeyi terk etmelerine yardımcı olmak için çok sınırlı kaynaklara sahip olacağı da hatırlatıldı.

Almanya

Almanya da diğer ülkeler gibi daha önceki Lübnan'a seyahat uyarısını güncelledi.26 Haziran'daki güncellemeye göre Alman vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunulan yazılı açıklamada, Alman vatandaşlarına acilen Lübnan'dan ayrılmaları çağrısı yapıldı. Açıklamada, bölgedeki güvenlik durumunun oldukça değişken olduğu ve Lübnan ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde askeri çatışmaların son haftalarda yoğunlaştığı belirtilerek, "Durumun daha da şiddetlenmesi ve çatışmanın genişlemesi göz ardı edilemez." ifadesi kullanıldı. Gerilimin daha da artmasının Refik Hariri Havalimanı'ndaki hava trafiğinin tamamen durmasına da yol açabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, bu durumda Lübnan'ı hava yoluyla terk etmenin mümkün olmayacağı kaydedildi.

İngiltere

İngiltere'nin, Ekim 2023'te vatandaşlarına yaptığı ülkeyi terk etme tavsiyesi ise geçerliliğini koruyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan güncel seyahat uyarısında, "Bakanlık, İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı ve Lübnan'daki diğer gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle Lübnan'a tüm seyahatlere karşı uyarıyor." açıklaması yapıldı. İsrail-Lübnan sınırında karşılıklı füze ve top atışları olduğunu belirtilen uyarıda, Beka Vadisi ile Litani nehrinin kuzeyinde de riskler bulunduğu kaydedildi.

Belçika

Belçika Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki son gelişmeler ışığında İsrail, Filistin toprakları ve Lübnan'a tüm seyahatlerin iptal edilmesi tavsiye edildi. Açıklamada ayrıca Belçika vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmeleri de önerildi.

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik saldırı şiddetle kınandı. "Yeni bir askeri çatışmayı tırmandırmayı önlemek için her şeyin yapılması" gerektiği belirtilen açıklamada, Fransız vatandaşlarının Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına seyahat etmemeleri tavsiye edildi.

İsveç

İsveç Dışişleri Bakanlığı sayfasından yapılan duyuruda, "Lübnan'daki durum tehlikeli ve öngörülmez, bu nedenle İsveç vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini tavsiye ediyoruz." ifadesi kullanıldı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Defalarca söyledim, yine söylüyorum: İsveç vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmesi veya söz konusu ülkeye gitmekten kaçınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Danimarka

Danimarka Dışişleri Bakanlığı ise X hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlarının Lübnan'a yapacakları seyahatleri durdurmasını tavsiye ederken, ülkeyi terk etmelerini istedi.

Hollanda

Hollanda Dışişleri Bakanlığının, Lübnan'a seyahatten kaçınılması ve bu ülkedekilerin acilen ayrılmaları yönünde 26 Haziran'da verdiği uyarının hala devam ettiği bilgisine yer verilen internet sayfasında, "Lübnan için seyahat tavsiyesinin renk kodu kırmızıdır. Durumunuz ne olursa olsun oraya seyahat etmeyin. Başınız belaya girerse Hollanda Büyükelçiliği size her zaman yardımcı olamayabilir." ifadeleri yer alıyor.