Gazze'de katliama doymayan İsrail, kentin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken bir saldırı da Gazze Şeridi'nde bir okula düzenlendi. Okula yapılan saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçleri önce göç yolundaki sivilleri, sonra okulu hedef aldı: Çok sayıda ölü var

Hamas'ın silahlı kanadı olan Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de operasyonu sonra İsrail'in tam ablukaya aldığı Gazze'ye saldırıları 35 gündür devam ediyor. Son olarak İsrail kuvvetleri kentin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri ve bir de okulu hedef aldı. Saldırılar sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

GÜNEY'E GİDEN SİVİLLİ HEDEF ALDILAR : ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananların olduğu bildirildi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin, Gazze Vadisi yakınlarında Gazze Şeridi'nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar var." ifadesi kullanıldı.

OKULA SALDIRI: EN AZ 20 ÖLÜ

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin müdürü de yaptığı açıklamada, İsrail'in kentteki bir okula saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

"GÜNEYE GİDİN" DEMİŞLERDİ

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla kişinin tahliye edilmesi çağrısı yapmış ve yerinden edilenlerin geçişi için "güvenlik koridorları" bulunduğunu öne sürmüştü. Filistinli yetkililer ise Gazze Şeridi'nde güvenlik koridoru veya güvenli bir alanın bulunmadığını, İsrail ordusunun siviller ve hastaneler dahil olmak üzere saldırılarını sürdürdüğünü duyurmuştu.

HAYATINI KAYBEDENLERİ SAYISI 11 BİN 78'E YÜKSELDİ

İsrail abluka aldığı Gazze'de saldırılarına 7 Ekim'den beri devam ediyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 78'e yükseldi.

HASTANELERİ HEDEF ALIYORLAR

İsrail, 35 gündür yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde uluslararası uyarılara rağmen sivil yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun, Gazze'deki Şifa Hastanesi Yerleşkesi'nde yer alan bir poliklinik binasını bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

ÖLENLERİN 4.506'SI ÇOCUK

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları ve insani krizin boyutlarına ilişkin bilgi verdi. Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 266 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 oldu.

NETANYAHU: BİR TAKVİM BELİRLEMEDİM

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu son verdiği demeçte Gazze'deki İsrail ordusu işgali için, "Bir takvim belirlemedim. Daha çok zaman alabilir" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları; 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle operasyon düzenlemişti. Bu operasyon sonrası İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlatmıştı. İsrail ordusunun başlattığı saldırılar 35 gündür sürüyor.