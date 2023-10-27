İsrail "Gazze'deki Şifa Hastanesi askeri amaçlarla kullanılıyor" dedi! Hamas'tan iddiaya yanıt gecikmedi

Gazze'yi abluka altına alan İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ndeki bazı odaların Hamas tarafından komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığını ifade ederek hastanelere yönelik saldırılarının devam edeceğini duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili istihbarat videosunu paylaştı. İddialara jet bir yanıt veren Hamas ise Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nin askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, 21 gündür Gazze'ye bomba yağdırıyor. İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada ise Hamas'ın Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığı bilgisine erişildiği ifade edilirken, hastanelere yönelik saldırıların devam edeceği mesajı verildi. Başbakan Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili istihbarat videosunu paylaştı. Hamas'tan iddialara jet bir yanıt gelirken, Şifa Hastanesi'nin örgüt tarafından askeri amaçlarla kullanıldığı iddiaları yalanlandı.

"HAMAS'IN KOMUTA VE KONTROL MERKEZİ OLARAK KULLANILIYOR"

Gazze'yi günlerdir abluka altına alan İsrail Ordu Sözcüsü Richard Hecht, bugün yaptığı açıklamada hastanelere yönelik saldırıların devam edeceğini ifade ederek " Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bazı odalar, Hamas'ın komuta ve kontrol merkezi olarak kullanılıyor. Hastanelerde yakıt bulunuyor ama Hamas bunu kendi işleri için kullanıyor. Size bunu gerçek fotoğraflarla gösteremeyiz ama odaların çizdiğimiz fotoğraflarını paylaşabiliriz" diye konuştu.

NETANYAHU DA İSTİHBARAT VİDEOSUNU PAYLAŞTI

İddialarını fotoğraflarla destekleyen Hecht'in çıkışına bir destek de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Netanyahu, Hamas'ın hastaneyi askeri komuta merkezi olarak kullandığına ilişkin istihbarat bilgilerini aktardı.

HAMAS'TAN İDDİALARA YANIT GECİKMEDİ

İsrail'in Şifa Hastanesi ile ilgili iddiasına ise Hamas'tan yanıt gecikmedi. Hamas grubu, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir hastaneyi askeri amaçlarla kullandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Hamas Siyasi Bürosu üyesi İzzet El Rishq, "İsrail'in El Şifa Hastanesi hakkındaki iddiaları yanlıştır" dedi. Açıklamada ayrıca "bu tür iddiaların binlerce yaralının bulunduğu ve 40.000'den fazla yerinden edilmiş insanı barındıran bir hastanenin hedef alınmasına yol açtığı" uyarısında da bulunuldu.

ARAP VE İSLAM ÜLKELERİNE "MÜDAHALE" ÇAĞRISI YAPTILAR

Rishq ayrıca, "Birleşmiş Milletler ile Arap ve İslam ülkelerine, Gazze'deki bombalamaların ve sağlık sisteminin tahrip edilmesinin durdurulması için derhal müdahale etmeleri" çağrısında bulundu. Açıklama, İsrail ordusunun Filistin hareketi için bir "askeri karakol" olarak gördüğü ve bombalamakla tehdit ettiği Şifa Hastanesi'nin hazırlık aşamasında boşaltılması yönündeki İsrail taleplerine yanıt olarak geldi.

GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 7 BİN 326'YA ÇIKTI

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

24 SAATTE 41 KATLİAM

İsrail'in dünden bu yana 41 katliam gerçekleştirdiğini aktaran Kudra, Gazze'de son 24 saatte 298 kişinin daha öldürüldüğünü belirtti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 772 aileden 5 bin 500 kişiyi öldürdü. İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında kalanların olduğunu dile getiren Kudra, 940'ı çocuk 1700 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu aktardı.