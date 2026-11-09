Bayram yolculuğu faciaya dönüştü! Otobüs şarampole yuvarlandı

Bayram yolculuğu faciaya dönüştü! Otobüs şarampole yuvarlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'ın kuzeyinde, Rajasthan'dan Bihar'a giden ve yaklaşık 50 ila 60 yolcu taşıyan otobüs, Agra-Lucknow Otoyolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bayram için memleketlerine giden yolcuların bulunduğu kazada, ilk bilgilere göre 1 ila 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Kurtarma ekipleri araçta sıkışan yolcuları çıkarmak için seferber olurken kazanın lastik patlaması veya sürücü hatasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.
- Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Agra-Lucknow Otoyolu'nda Rajasthan'dan Bihar'a giden yolcu otobüsü Lucknow yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
- Otobüste yaklaşık 50-60 kişi bulunuyordu ve yolcuların önemli bölümü Chhath Bayramı'nı aileleriyle geçirmek için memleketlerine gidiyordu.
- Kazada ilk bilgilere göre 1 ila 3 kişi yaşamını yitirdi, onlarca yolcu yaralandı; can kaybına ilişkin kesinleşmiş bir bilanço açıklanmadı.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Agra- Lucknow Otoyolu'nda feci bir trafik kazası meydana geldi. Rajasthan'dan Bihar'a doğru ilerleyen yolcu otobüsü, Lucknow yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Yaklaşık 50 ila 60 kişinin bulunduğu otobüsteki yolcuların önemli bir bölümünün Chhath Bayramı'nı aileleriyle geçirmek üzere memleketlerine gittiği öğrenildi.
OTOBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF) ekipleri, devrilen otobüsün içerisinde sıkışan yolcuları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Araçta mahsur kalan bazı yolcuların çıkarılabilmesi için otobüsün hasar gören bölümlerine müdahale edildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Hindistan basınında yer alan ilk bilgilere göre kazada 1 ila 3 kişi yaşamını yitirirken onlarca yolcu yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Farklı kaynaklarda can kaybına ilişkin değişen rakamlar aktarılırken yetkililerden kesinleşmiş bir bilanço açıklanmadı.
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Kazadan kurtulan bazı yolcular, otobüsün lastiğinin patlamış olabileceğini öne sürdü. Bazı yolcular ise sürücünün alkollü olabileceği yönünde şüphelerini dile getirdi. Ancak yetkililer, kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir tespitte bulunmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.