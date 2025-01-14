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İsrail'e milyarlarca dolar ödeyen Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği para tepki çekti

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ABD Başkanı Joe Biden, küle dönen Los Angeles'a, hane başı tek seferlik 770 dolar yardım yapılacağını açıkladı. İsrail'e Gazze'deki katliam için bugüne kadar yüz milyarlarca dolar ödeyen Biden'a tepki yağdı.

Birkaç gün sonra görevini Trump'a devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Biden, California yangınları için eyalete ek yardım yapılacağını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden acil durum çalışmaları için California eyaletine ek afet yardımını onayladı. Yardım doğrudan federal destek de dahil olmak üzere enkaz kaldırma ve acil durum önlemleri gibi faaliyetler için sağlanan federal fonları içeriyor. Ek yardım, halihazırda 6 ay süresince yapılması planlanan yardım miktarında bir artış olarak da yansıyacak.

İsrail'e yüz milyarlarca dolar ödeyen Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği para tepki çekti

"LOS ANGELES'I ESKİ HALİNE GETİRMEK ON MİLYARLARCA DOLARA MAL OLACAK"

Yerel kaynaklardaki haberlere göre, Biden acil durum yetkilileriyle yaptığı bir toplantıda, "Federal hükümet önümüzdeki 180 gün boyunca itfaiyecilerin fazla mesai ücreti, enkaz kaldırma ve geçici barınaklar gibi masrafların tamamını karşılayacak olsa da Los Angeles'ı eski haline getirmek on milyarlarca dolara mal olacak." dedi.

Biden, Kongre'nin orman yangınlarından etkilenenlere yardım etmek üzere fon sağlamak için adım atması gerektiğini ifade etti.

Pasifik Palisades'teki yangının yüzde 14, Pasadena'daki yangının yüzde 33, Sylmar'daki yangının yüzde 95 ve Ventura'daki yangının yüzde 100 oranında kontrol altına alındığını kaydeden Biden, "Bu bir ilerlemedir." diye konuştu.

İsrail'e yüz milyarlarca dolar ödeyen Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği para tepki çekti

BİR DEFAYA MAHSUS 770 DOLAR ÖDEME YAPILACAK

Biden, yangınlardan etkilenen kişilere bir defaya mahsus 770 dolar ödeme yapılacağını vurguladı.

Yangınlardan etkilenen yaklaşık 6 bin kişinin bu yardım için kayıt yaptırdığını belirten Biden, "5,1 milyon dolar dağıtıldı. Yangından etkilenen herkesi yardım almaya teşvik ediyorum." şeklinde konuştu.

Biden son olarak, Los Angeles sakinlerinin felaketi atlatmalarına yardımcı olmak için "mümkün olan her şeyi" yapacağına söz verdi.

AMERİKALILAR BIDEN'I TOPA TUTTU

Biden'ın yangından etkilenenler için tek seferliğe mahsus 770 dolar yardım yapacağını açıklaması tepkilere neden oldu. Bir yılı aşkın süredir Gazze'deki sivilleri katleden İsrail'e bugüne kadar yüz milyarlarca dolar ödeyen Biden'a tepki gösteren Amerikalılar, "Çocukları öldürmek için yüzlerce milyar dolar harcadın" diyerek tepki gösterdi.

İsrail'e yüz milyarlarca dolar ödeyen Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği para tepki çekti

GÖZALTILAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR

The Hill'in haberine göre, Güney Californiya'da izinsiz dron uçuşlarının iki katına çıkması sonrası gözaltına alınanlar oldu.

Los Angeles İdari Bölge Şerifi Robert Luna, yangınlarla ilgili yaptığı bilgilendirmede, iki dron uçurma olayı nedeniyle üç kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Luna, gazetecilere yaptığı bir açıklamada ise Eaton bölgesindeki yangında 12 saatlik sokağa çıkma yasağını ihlal eden 30 kişi de dahil olmak üzere toplam 34 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Palisades bölgesinde süren yangınlara ilişkin de 4 kişinin gözaltına alındığını aktaran Luna, "Tahliye bölgelerinde işiniz yoksa lütfen gitmeyin. Ekiplerimizin yapması gereken işleri aksatıyorsunuz." dedi.

California eyaletinin yangınlara dair bilgi paylaştığı internet sitesinde, Palisades'te binlerce hektar alana yayılan yangının yüzde 14, Eaton bölgesindeki yangının yüzde 33, Hurst'taki yangının yüzde 97 oranda kontrol altına alındığı bildirilirken, Ventura'daki yangının henüz kontrol altına alınamadığı kaydedildi.

İsrail'e yüz milyarlarca dolar ödeyen Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği para tepki çekti

LOS ANGELES YANGINLARI 8. GÜNÜNDE

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak'ta yerel saatle sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şimdiye kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

"BUGÜN KAÇ ÇOCUK ÖLDÜRDÜNÜZ?"

ABD'nin başkenti Washington'da, Filistin'i destekleyen göstericiler, Dışişleri Bakanlığı binası önünde Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı protesto etti. Blinken'ın eşlik ettiği Biden'ın 4 yıllık başkanlık dönemindeki dış politikasını yorumladığı konuşması öncesi bir araya gelen göstericiler, "Bugün kaç çocuk öldürdünüz?" ve "Vergi dolarlarımızın Filistinlilerin katliamında kullanılmasını istemiyoruz." şeklinde sloganlar attı.

"VERGİLERİMLE İSRAİL'İ SİLAHLANDIRMAYI BIRAKIN"

Göstericiler, "Biden'ın politikası soykırım", "Konuşun, bağırın, gücünüzü kullanın", "İsrail öldürüyor", ve "Vergi dolarlarımla İsrail'i silahlandırmayı bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Biden ve Blinken, dış politika değerlendirmesi için bakanlık binasına konvoyla ulaştığında göstericiler, "Savaş suçlusu" sloganları attı.

Polis, gösterinin yapıldığı bölgede güvenlik önlemleri aldı.

İsrail'e milyarlarca dolar ödeyen Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği para tepki çekti
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıJY:

BENİM VERGİMEN İSRAİL'E GİDEN HER KURUŞ HELAL HOŞ OLSUN.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bilerek Akplilerin boykotlu ürün dediği ürünleri alarak İsrail’e destekte bulunuyorum

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Haber YorumlarıÜnsal Erol:

bizim ki ev yaptırdı genede yaranamadı ahiri Bile ev gösterim devlet yapsın diye bağırdı yapılmayin ca kıyamet kopardılar evlerimiz yapılmadı diye

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Haber YorumlarıZekeriya aydın:

Amerikan halkına bu layık. İsrail'e milyarlarca dolarlık yardım giderken hiçbirinin sesi çıkmadı. Kendi halkına 3. Sınıf muamele yapıyorlar. Ne sağlık sistemi var ne başka güvence.

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Haber YorumlarıMehmet Yarba:

Bu yardım bile size çok! Bu zalumi seçen sizsiniz ! Gazzedeki korkunç katliama sessiz kalan yine sizsiniz. Herkes ektiğini biçer!

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

Recep Tayyip Erdoğan taktiğini izliyor Mültecilere 40 milyar dolar...ve daha fazlası emeklilere gelince üçün biri 1/3 veriyor.. bunlar işte böyle ZALİMLER..

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Haber YorumlarıYakup SGZ:

İsrail’in i ti bu adam

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

770 dolar verecegine, ekmek arasi tavuk doner dagittir... adam basi 1 tane ama haaa. 2. si yok...

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Haber YorumlarıHakkı Aydın Bulut Karagundostu:

Bal ateşler

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Haber YorumlarıTeymur:

American rüyası artı bekası için halk 700 doları alıp gçnn üstüne otursun... Durmak yok emperyyalizme dewam

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