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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 meclis üyesiyle CHP’den istifa etti

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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 meclis üyesiyle CHP’den istifa etti Haber Videosunu İzle
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 meclis üyesiyle CHP’den istifa etti
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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 belediye meclis üyesiyle birlikte CHP’den istifa etti. Topaloğlu, görevlerini bağımsız olarak sürdüreceklerini açıkladı.

  • Antalya'nın Kemer ilçesinde Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 belediye meclis üyesiyle birlikte CHP üyeliğinden istifa etti.
  • Topaloğlu ve 8 meclis üyesi, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini bağımsız olarak sürdürecek.
  • İstifa kararı, Kemer'e yönelik projelerin desteklenmesine ve halka karşı sorumluluklara devam edileceği yönünde açıklandı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, beraberindeki 8 belediye meclis üyesiyle birlikte CHP’den istifa etti. Kararını sosyal medya hesabından duyuran Topaloğlu, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini bağımsız olarak sürdüreceklerini açıkladı. 

GÖREVLERİNE BAĞIMSIZ DEVAM EDECEKLER 

İstifa kararını kamuoyuyla paylaşan Topaloğlu, Kemer’e hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirtti. Aldıkları kararın ilçe halkına karşı sorumluluklarını değiştirmediğini vurgulayan Topaloğlu, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. 

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ"

Açıklamasında birlikte çalıştığı arkadaşlarına teşekkür eden Topaloğlu, Kemer’in yararına olan projeleri desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Topaloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 8 belediye meclis üyemizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek görevlerimizi bağımsız olarak sürdürme kararı aldık. Bu karar, Kemer’e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor.”

Kemer halkına hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Topaloğlu, güvene layık olmak ve verdikleri sözleri yerine getirmek için aynı gayretle çalışacaklarını bildirdi

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUğur Çetin:

Artık CHP diye bir parti kalmadı

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