İsrail ordusu dün akşam bombalayıp büyük bir katliam yaptığı Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

İsrail dün katliam yaptığı Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusu dün akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı 6 ton bomba kullanarak vurdu. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında ilk belirlemelere göre en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce sivilin yaralandığını belirtti. Filistin Haber Ajansı, İsrail'in bugün de aynı kampı yeniden bombaladığını duyurdu.

İSRAİL, SİVİLLERİ VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda en az 100 kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de dün akşam düzenlediği basın toplantısında, saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söyledi. Hagari, bombardımanı Hamas komutanı İbrahim Biari'yi öldürmek için kendilerinin yaptığını ifade ederken, saldırıyla amaçlarına ulaştıklarını belirtti.

ÖLENLERİN ARASINDA ESİRLER DE VARDI

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik dünkü katliamda, 3'ü yabancı pasaport sahibi 7 sivil esir hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

BUGÜN AYNI YERİ YİNE VURDULAR

Dünya bu katliamı konuşurken İsrail bugün bir kez daha Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu. Onlarca sivilin sığındığı kampta çok sayıda insanın hayatını kaybettiği, birçok sivilin ise yaralandığı öğrenildi.

26 GÜNDEKİ CAN KAYBI 9 BİNE DAYANDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 26 gündür devam eden saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 271 artarak 8 bin 796'ya yükseldiğini açıkladı. Ölenlerin 3 bin 648'i çocuk.

BATI ŞERİA'DA 1 GÜNLÜK GREV

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırısını protesto için işgal altındaki Batı Şeria'da kapsamlı greve gidildi. Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bankalar, bakanlık kurumları, okullar, üniversiteler ve dükkanlar bir gün boyunca kapılarını kapatacağını duyurdu. Grev kapsamında ekmek fırınları ve eczaneler dışında tüm ticarethaneler kepenk kapattı.

GAZZE'NİN EN BÜYÜK MÜLTECİ KAMPI

Cibaliye, Gazze Şeridi'ndeki sekiz mülteci kampının en büyüğü. İsrail ordusu, savaşın başlangıcından bu yana 9, 12, 19 ve 22 Ekim de dahil olmak üzere kampa defalarca saldırdı ve yüzlerce insanı öldürdü. Kampta, yerinden edilmiş yüzlerce aile için sığınma evlerine dönüştürülen, BM tarafından işletilen üç okul bulunuyor.