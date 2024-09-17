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İsrail'den siber saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları aynı anda patladı, yaralılar var

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İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu binlerce kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, acil servislere gelen yüksek sayıda yaralılarla ilgilenmek için tüm sağlık çalışanlarına görev yaptıkları sağlık merkezine gitmeleri talimatı verdi ve vatandaşlardan kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı. Lübnan Sağlık Bakanlığı korkunç saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2800 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'den Lübnan'a siber saldırı düzenlendi. Çağrı cihazlarına sızan İsrail aynı anda cihazları patlatarak binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu.

İSRAİL TÜM PAGER CİHAZLARA SIZDI

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı. NNA'da yer alan haberde, "Beyrut'un güney banliyöleri ile Lübnan'ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. İsrail tarafından yüksek teknoloji kullanılarak pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'den siber saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları aynı anda patladı, yaralılar var

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Lübnan'da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, çağrı cihazlarının sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor. Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, "Ülkenin farklı bölgelerinde çağrı cihazlarının patlaması sonucu yüzlerce kişi yaralandı." dedi.

İsrail'den siber saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları aynı anda patladı, yaralılar var

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖREVE ÇAĞRILDI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, acil servislere gelen yüksek sayıda yaralılarla ilgilenmek için tüm sağlık çalışanlarına görev yaptıkları sağlık merkezine gitmeleri talimatı verdi. Lübnanlılardan kan bağışı yapmalarını talep eden Sağlık Bakanlığı, yollarda ambulanslara öncelik verilmesi çağrısı yaptı.

ÇAĞRI CİHAZI KULLANMAYIN ÇAĞRISI

Sağlık Bakanlığı, personelinden ve vatandaşlardan çağrı cihazları kullanmamasını istedi. Başkent Beyrut sokaklarında onlarca ambulansın hareketliliği gözlemlenirken Lübnan askerleri de kentteki kaos ve trafikteki yoğunluğu ortadan kaldırmak için caddelerde konuşlandı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2800 YARALI VAR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, "Çağrı cihazlarının patlaması sonucu ülke genelinde 8 kişi hayatını kaybetti, 2800 kişi yaralandı" açıklamasında bulundu.

PATLAMALAR 30 DAKİKA DEVAM ETTİ

Lübnan'ın başkent Beyrut'un güney banliyölerinde, pek çok ambulansın bölgeye intikal ettiği görülürken, Hizbullah üyeleri ile sivil Lübnanlılar, patlamaların yaklaşık 30 dakika devam ettiğini belirtti.

PATLAMALAR, NETANYAHU'NUN GÜVENLİK YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜĞÜ SIRADA YAŞANDI

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Lübnan'da meydana gelen patlamalar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'da Hizbullah ile gerilim artarken güvenlik güçleri yöneticileriyle üst düzey bir güvenlik görüşmeleri yaptığı sırada meydana geldi. Üst düzey güvenlik görüşmeleri, İsrail'in dün gece güvenlik kabinesininyaptığı toplantıda, savaş hedeflerini Hizbullah'ın attığı roketlerle ağır hasar gören kuzey sınırındaki kasabalardan tahliye edilen on binlerce İsraillinin geri dönüşünü de kapsayacak şekilde genişletme kararını onaylamasından birkaç saat sonra yapıldı.

"HİZBULLAH, İSRAİLLİ GÜVENLİK YETKİLİSİNİ ÖLDÜRECEKTİ ENGELLEDİK"

İsrail iç güvenlik teşkilatı, Hizbullah'ın önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği bildirilen eski bir üst düzey İsrailli güvenlik yetkilisini öldürme girişimini engellediğini açıkladı. Şin Bet yaptığı açıklamada, "Kamera ve Lübnan'dan Hizbullah tarafından aktive edilmesini sağlayacak bir mekanizma ile donatılmış patlayıcı bir cihaz" bulduğunu söylerken cihazı Hizbullah ile ilişkilendiren bir kanıt sunmadı.

HİZBULLAH: GAZZE'DE ATEŞKES SAĞLANIRSA GERİ ÇEKİLECEĞİZ

Hizbullah yetkilileri, Gazze'de ateşkes sağlanması halinde örgütün geri çekileceğini bildirirken; İsrail, Hizbullah üyelerinin Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde kalmasına izin veremeyeceği konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

Sağlık Bakanlığı Acil Servis Güvenlik Politika Lübnan İsrail Dünya

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Yorumlar (29)

JokerAllame:

İsrail başa çıkılamaz bir ülke çok güçlü...

48
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ÖMER DAK:

Yuhhh yakinda iphonlarda aynisini yapacaklar kesin yilllar önce bir bilim adami bunun olacagini yazmisti

132
1
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Vedat Tnc:

israil ve ABD menşeli tüm elektronik cihazlar boykot edilmeli.

72
9
yanıtYanıtla
Çakır Aslan:

çağrı cihazımı kaldı yalana bak

24
48
yanıtYanıtla
Sinan Özufacık:

Vay be daha neler göreceğiz acaba

43
3
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Naci Büyükkal:

Lübnan, İsrail'e saldıracak

19
13
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Ömer Celep:

Çağrı cihazı nedir acaba

20
7
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GülenCeset:

Anasının gözü

17
5
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ZİYA BAŞKAN:

geçmiş olsun

14
3
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Engin Çalık:

orda hala çağrı cihazı var 90larda bizde olduğu gibi bunu İsrail 90 larda bı Filistinli bı lidere yine yapmıştı

11
2
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