İsrail enkaz kaldırıyor! Tel Aviv'den canlı yayın

İsrail enkaz kaldırıyor! Tel Aviv'den canlı yayın
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İsrail enkaz kaldırıyor! Tel Aviv'den canlı yayın
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İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar 7. gününde devam ediyor. İran'ın İsrail'e balistik füzelerle saldırı anı canlı yayına yansıdı. Fırlatılan füzeler, Tel Aviv'deki bazı binalara isabet etti ve hasar oluştu. Görüntülerde binaların enkaza dönüştüğü, içlerinden yoğun siyah dumanlar çıktığı ve sivil savunma ekiplerinin can kurtarma çabaları yer aldı.

İsrail ile İran arasında bir haftadır süren karşılıklı saldırılar giderek şiddetleniyor. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gündelik yaşamda savaşın izleri daha belirgin hale geliyor. İran'ın fırlattığı balistik füzelerden bazılarının isabet ettiği Tel Aviv'deki binalarda hasar oluştu.

İsrail canlı yayında enkaz kaldırıyor

İSRAİL ENKAZ KALDIRIYOR

İran'ın son misilleme saldırısında, başkent Tel Aviv çevresi ile güneydeki Necef bölgesine 20'yi aşkın balistik füze fırlatıldı. Saldırı anı canlı yayına yansıdı. Görüntülerde binaların enkaza dönüştüğü ve yoğun siyah dumanlar çıktığı görüldü. Sivil savunma ekiplerinin yıkılan binalarda can kurtarma çabaları da görüntülere yansıdı.

İsrail canlı yayında enkaz kaldırıyor

İRAN 4 NOKTAYI VURDU

Hava savunma sistemleri birçok füzeyi etkisiz hale getirmeye çalışsa da en az dört nokta doğrudan isabet aldı.Başkentte özellikle Ramat Gan ve Holon bölgelerinde apartmanlar yıkıldı, sokaklara molozlar saçıldı. Birüssebi (Berşeva) kentinde ise bir füze doğrudan Soroka Hastanesi'ne isabet etti. Hastanenin bazı servislerinde hizmet durdu, sağlık personeli tahliye edildi.

İsrail canlı yayında enkaz kaldırıyor

İsrail'in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, sabah saat 07.10'da başlayan saldırı dalgasının ardından birçok isabet ihbarı aldıklarını, ekiplerin hızla olay yerlerine ulaştığını açıkladı. Başlayan arama kurtarma çalışmalarında ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail canlı yayında enkaz kaldırıyor

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklanmıştı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede daha önce 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim: İran'dan sonra hedef Türkiye olacak

Canlı yayında açıkça ifade etti: İran'dan sonra hedef Türkiye'dir
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKablobükücü:

Enkazın bol olsun

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