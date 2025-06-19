İsrail enkaz kaldırıyor! Tel Aviv'den canlı yayın

İsrail ile İran arasında bir haftadır süren karşılıklı saldırılar giderek şiddetleniyor. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gündelik yaşamda savaşın izleri daha belirgin hale geliyor. İran'ın fırlattığı balistik füzelerden bazılarının isabet ettiği Tel Aviv'deki binalarda hasar oluştu.

İSRAİL ENKAZ KALDIRIYOR

İran'ın son misilleme saldırısında, başkent Tel Aviv çevresi ile güneydeki Necef bölgesine 20'yi aşkın balistik füze fırlatıldı. Saldırı anı canlı yayına yansıdı. Görüntülerde binaların enkaza dönüştüğü ve yoğun siyah dumanlar çıktığı görüldü. Sivil savunma ekiplerinin yıkılan binalarda can kurtarma çabaları da görüntülere yansıdı.

İRAN 4 NOKTAYI VURDU

Hava savunma sistemleri birçok füzeyi etkisiz hale getirmeye çalışsa da en az dört nokta doğrudan isabet aldı.Başkentte özellikle Ramat Gan ve Holon bölgelerinde apartmanlar yıkıldı, sokaklara molozlar saçıldı. Birüssebi (Berşeva) kentinde ise bir füze doğrudan Soroka Hastanesi'ne isabet etti. Hastanenin bazı servislerinde hizmet durdu, sağlık personeli tahliye edildi.

İsrail'in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, sabah saat 07.10'da başlayan saldırı dalgasının ardından birçok isabet ihbarı aldıklarını, ekiplerin hızla olay yerlerine ulaştığını açıkladı. Başlayan arama kurtarma çalışmalarında ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklanmıştı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede daha önce 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.