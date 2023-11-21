İsrail Başbakanı Netanyahu'nun esir takasındaki kirli niyeti ortaya çıktı: Anlaşma orduya fırsat verecek

İsrail ve Hamas arasında sağlanan esir takası anlaşmasına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözleri damga vurdu. İnsani bir anlaşmada bile çıkar peşinde olduğunu yeniden kanıtlayan Netanyahu, "Anlaşma orduya hazırlık fırsatı verecek" diyerek Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas'la savaşa devam edeceklerini açıkladı. İsrail devlet televizyonu da, "Ordu ateşkes anlaşmasını Gazze'nin güneyine saldırı hazırlığı için kabul etti." ifadeleriyle haberleştirdi.

Hamas ile esir takası konusunda anlaşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal etmeye çalıştıkları Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas'la savaşa devam edeceklerini açıkladı.

ASIL NİYETİ ŞAŞIRTMADI

İnsani şartlarla yapılan esir takası anlaşmasında bile çıkar peşinde koşan İsrail Başbakanı Netanyahu, asıl niyetini açıklamalarının satır aralarında belli etti.

"ANLAŞMA ORDUYA HAZIRLIK FIRSATI VERECEK"

"İsrail hükümeti bugün zor bir kararla karşı karşıya kaldı, ancak doğru kararı verdi." diyen Netanyahu, "Asker, aldığımız karara destek verdi. Anlaşma orduya hazırlık fırsatı verecek." ifadelerini kullandı.

İSRAİL TELEVİZYONU KİRLİ PLANI DEŞİFRE ETTİ

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun, Hamas ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasını kabul ettiğini belirterek, ateşkes günlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki karadan saldırı hazırlığı amacıyla ordu güçlerini yeniden organize etmek için kullanabileceğini duyurdu.

"KARA MANEVRASININ GAZZE'NİN GÜNEYİNE KADAR GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK HAZIRLIKLAR YAPILIYOR"

Haberde, "İsrail ordusunun şu aşamada çekinmeden anlaşmayı kabul ettiği söylenebilir. Orduda ateşkesin sahadaki güçleri yeniden organize etmek için kullanılabileceği söyleniyor. Kara manevrasının Gazze Şeridi'nin güneyine kadar genişletilmesine yönelik hazırlıklar da yapılıyor." ifadeleri kullanıldı.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ve Hamas arasında, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın da elinde bulunan İsrailli kadın ve çocukları serbest bırakmasını içeren esir takası anlaşması sağlandı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

7 EKİM'DEN BU YANA 384 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 840'ı çocuk ve 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 218 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 78 Hizbullah mensubu öldü.