IŞİD yeniden güçleniyor mu?

Avustralya Başbakanı'nın 14 Aralık'ta Bondi Plajı'nda meydana gelen saldırının "IŞİD ideolojisiyle bağlantılı göründüğünü" söylemesinin ardından tüm dünyanın dikkati yeniden Irak Şam İslam Devleti'ne yöneldi.

Polis, olay yerinde bulunan bir araçta el yapımı patlayıcıların yanı sıra "evde hazırlanmış" IŞİD bayraklarının da bulunduğunu açıkladı.

IŞİD, Perşembe günü haftalık gazetesi el-Naba'da saldırıyı doğrudan üstlenmeyen, ancak internet üzerinden yaydığı mesajlarla şiddete "ilham verdiğini" iddia eden bir dil kullandı.

Saldırganların bir baba ve oğlu olduğu açıklandı.

Baba polis tarafından öldürüldü. Oğlu 15 kişi öldürmekle suçlandı.

Sidney'deki saldırı, IŞİD'in Batı'daki hedeflere saldırılar düzenlemekten ya da bu saldırılara ilham vermekten vazgeçmediğini bir kez daha hatırlattı.

Üstelik Suriye ve Irak'taki "halifelik" alanlarını kaybettiği 2017'den bu yana etkisi ciddi şekilde azalmış olmasına rağmen.

Destekçileri internette coşkulu kutlamalar yapsa da IŞİD, Bondi Plajı'ndaki silahlı saldırılardan bir gün önce Suriye'de iki Amerikan askeri ve bir sivilin öldürüldüğü saldırı konusunda da sessizliğini korudu.

ABD, Suriye'deki saldırıları bir IŞİD mensubunun gerçekleştirdiğini söylüyor.

BBC Monitoring'de (BBC İzleme Servisi) cihatçılık konusunda uzman olan Mina al-Lami, "Hiçbir zaman gerçekten ortadan kalkmamış bir şeyin geri dönüşünden söz edemeyiz" diyor.

Teyit edilmeden saldırıları Irak Şam İslam Devleti'ne yıkmama uyarısında bulunarak, bunun grubun gerçek kapasitesini yansıtmaktan ziyade propagandasını güçlendirme riski taşıdığını belirtiyor.

IŞİD halen aktif mi?

IŞİD, gücünün zirvesinde olduğu dönemde Suriye ve Irak'ın geniş bölgelerini yönetiyordu. Vergi, eğitim, sağlık sistemi ve ahlak polisleri ile kendisini işleyen bir devlet olarak sunuyordu.

Ancak 2019'da ABD öncülüğünde 70'ten fazla ülkeden oluşan bir koalisyon tarafından Ortadoğu'da yenilgiye uğratıldı ve halifelik ütopyasına son verildi.

El Lami, 2019'da bir ABD baskını sırasında kurucu lider Ebu Bekir El Bağdadi'nin kendini öldürmesinin, örgütün cazibesini daha da zayıflattığını söylüyor.

O zamandan beri liderlerinin hiçbiri kamusal alanda tanınan bir profille ortaya çıkmadı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne göre bugün Suriye ve Irak'ta yaklaşık 3 bin IŞİD savaşçısı bulunuyor.

2014'te halifelik ilan ettiğinde bir anda onbinlerce yabancı savaşçı örgüte katılmıştı.

El Lami, IŞİD'in azalan gücünün bir başka işaretinin de saldırılarının ölçeği olduğunu söylüyor. Grup 2010'ların ortalarında Suriye, Irak ve Batı'da çok sayıda üst düzey saldırının sorumluluğunu üstlendi.

"Artık büyük ölçüde küçük, vur-kaç saldırılarıyla anılıyor" diyor ve Batı'da nadiren görülen saldırıların merkezi olarak koordine edilmediğini, bunun yerine büyük ölçüde örgütten "ilham alınarak" gerçekleştirildiğini söylüyor.

Geçen yıl, Horasan Vilayeti (IŞİD-H) olarak bilinen IŞİD'in Afganistan kolu, Ocak ayında İran'da yaklaşık 100 kişinin öldüğü ve iki ay sonra Rusya'da yaklaşık 150 kişinin öldüğü saldırılarla ilişkilendirildikten sonra dünya çapında manşetlere oturdu.

Ayrıca Avrupa'da pek çok saldırı planladığından da şüpheleniliyordu. Bunların çoğu engellendi.

Ancak bu yıl IŞİD-H önemli ölçüde zayıfladı ve Afganistan'da bile saldırı düzenlemekte zorlandı.

Örgüt adına gerçekleştirilen saldırıların büyük bir kısmı şu anda Sahra altı Afrika'da meydana geliyor.

Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından yayımlanan 2025 Küresel Terörizm Endeksi raporuna göre, IŞİD ve bağlı örgütleri "2024 yılında 22 ülkede 1.805 kişinin ölümünden sorumlu olarak en ölümcül terör örgütü olmaya devam etti."

El Lami, IŞİD'in propaganda gücünü büyük ölçüde kaybettiğini de sözlerine ekliyor. "Çok gösterişli, özenle hazırlanmış propaganda videoları vardı ama şimdi video yayınlamakta gerçekten zorlanıyorlar."

Ancak IŞİD hâlâ internetteki yayın araçları üzerinden saldırı çağrıları yapıyor.

El Lami, örgütün "internette genç, sosyal medya konusunda bilgili ve grubun propaganda boşluğunu doldurabilen destekçi ordusuna" sahip olmasının eşi benzerinin olmadığını söylüyor.

Gençlere ulaşmak için Facebook ve Instagram gibi platformlarda aktifler.

BBC Monitoring (BBC İzleme Servisi) analistleri sık sık silahların nasıl kullanılacağı, nasıl ateş edileceği ve birinin nasıl ölümcül şekilde bıçaklanacağına dair "adım adım talimatlar" içeren kitapçıklarına rastlıyor.

El Lami bu paylaşımların bazılarının deneyimli "medya cihatçıları" tarafından hazırlandığını, diğerlerini yapanların ise "IŞİD propagandasından etkilenen ve grubun mesajını yaymak isteyen sıradan gençler" olduğunu tahmin ediyor.

Bondi Plajı saldırısının ardından yaptığı yorumlarda IŞİD, "cihadın" artık "daha zor ve karmaşık bir aşamaya girdiğini" ve bu aşamanın giderek artan bir şekilde internette cereyan ettiğini iddia etti.

"Dijital dünya üzerinden emir alma stratejisi... çok fazla kaynak gerektirmeyen ve birçok engelin üstesinden gelebilen etkili bir strateji" denildi.

IŞİD Afrika ve Asya'da büyüyor mu?

Ortadoğu'daki geleneksel alanlarındeki desteği kaybetmesi, IŞİD'in alternatif arayışına girdiği anlamına geliyor.

Güney Asya'da Horasan Vilayeti (IŞİD-H) en saldırgan kollardan biri olarak kabul ediliyor.

Birleşmiş Milletler, Afganistan ve Pakistan'ın kuzeyinde üslenen örgütün 2 bin savaşçısının olduğunu ve Tacikistan ve Özbekistan gibi diğer Orta Asya ülkelerinden de eleman toplamaya devam ettiğini tahmin ediyor.

Bu arada, IŞİD'in Doğu Asya Vilayeti olarak adlandırılan ve Güneydoğu Asya ile Filipinler'in güneyini kapsayan kolu, daha önce Filipinler ve Endonezya'da bir dizi ölümcül saldırıdan sorumlu tutuldu.

Ancak bu kol bu yıl herhangi bir saldırı üstlenmedi.

Uzmanlar IŞİD'in ana odağının Afrika olduğunu söylüyor.

Hollanda merkezli Uluslararası Terörle Mücadele Merkezi'nde güvenlik uzmanı olan Adrian Shtuni, IŞİD'in son birkaç yıl içinde kıtada "katlanarak büyüdüğü" uyarısında bulunuyor.

"Bunu da Sahel (Kuzey Afrika bölgesi) ve Batı Afrika gibi zayıf yönetimlerin olduğu bölgelerdeki güvenlik açıklarından faydalanarak, Batı ordusunun zorla veya gönüllü geri çekildiği, bölgesel istikrarsızlıkların yaşandığı ve terörle mücadele çabalarına ayrılan fonların azaldığı bir ortamda yaptılar."

Birleşmiş Milletler'e göre IŞİD'in Batı Afrika Vilayeti 8 bin ila 12 bin savaşçıya sahip olabilir.

El Lami, örgütün bu yıl gerçekleştirdiği 10 saldırıdan dokuzunun Sahra altı Afrika'da olduğunu söylüyor.

IŞİD'in Afrika'nın kuzeyinde ve Somali'de aktif olduğunu ve buralarda El Kaide'nin kollarıyla ciddi bir rekabet içinde olduğunu söylüyor.

Ancak en güçlü olduğu yerlerin Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ve Mozambik olduğunu belirtiyor.

Bu ülkelerde militanlar askeri güçlerin yanı sıra Hristiyan toplulukları da hedef alıyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde IŞİD'e bağlı grupların sık sık baskın düzenledikleri bölgelerde gayrimüslimlere vergi getirmeye çalıştıklarını söylüyor.

"IŞİD, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Hristiyanların üç seçeneği olduğunu söylüyor: Müslüman olmak, IŞİD'e cizye olarak bilinen vergiyi ödemek ya da öldürülmek. Çoğu durumda onlar (militanlar) seçenek bile sunmuyor. Köylerini basıp onları öldürüyorlar" diye ekliyor.

El Lami, uluslararası basının ilgisizliği nedeniyle IŞİD'in Afrika'da büyük ölçüde kontrolsüz bir şekilde faaliyet göstermesine izin verildiğini söylüyor, ki bu ilgisizlikten IŞİD bile şikayetçi.

"Geçen yıl IŞİD hüsrana uğradı. Resmi bir mesajla 'Afrika'daki tüm Hristiyanları öldürüyoruz ve Batı medyası ırkçı. Umurlarında değil' dedi" diyor.

Ancak IŞİD Afrika'da yoğun bir şekilde aktif olsa da, El Lami örgütün bir zamanlar Suriye ve Irak'ta sahip olduğu gücün "yakınından bile geçmediğini" söylüyor.

"Bir zamanlar Ortadoğu'dakinin aksine, IŞİD'ın Afrika'da kontrolünde olan toprak parçası yok. Bunun yerine sığınaklarda kalıyorlar ve vur-kaç saldırıları gerçekleştiriyorlar."

Bundan sonra ne olacak?

Chatham House'da kıdemli bir araştırmacı olan Dr. Renad Mansour, IŞİD'in geçmişe kıyasla çok daha zayıf olduğuna inanıyor.

BBC'ye verdiği demeçte, "IŞİD yönetiminde yaşayan nüfusun çoğu acı çekti" diyor ve hükümetlere karşı hayal kırıklığının olduğu yerlerde bile "IŞİD'in eskiden sahip olduğu etkiye artık sahip olmadığını" söylüyor.

"Bu nedenle yakın gelecekte halifeliğin bu şekilde yükseldiğini görmek zor" diye ekliyor.

Ancak IŞİD'in, güç kazanmak için rekabet eden birden fazla silahlı grubun bulunduğu bölgelerde gelişme potansiyeli olduğu konusunda da uyarıda bulunuyor.

Güvenlik uzmanı Adrian Shtuni, en büyük riskin uluslararası toplumun IŞİD tehdidine nasıl karşılık vereceğinde yattığını söylüyor.

Çok sayıda can alan saldırıların ardından tepki verilmesinin işe yaramadığı ve farklı ülkelerden sürekli baskının gerekli olduğu konusunda uyarıyor.

"IŞİD gibi uyum sağlayabilen bir düşmana ve onun gelişen taktiklerine aralıklarla dikkatin yöneltilmesi yetersiz kalır" diyor ve ekliyor:

"İhmal edilirse IŞİD büyür."

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.