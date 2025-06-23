İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü

İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
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İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
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İran'ın, nükleer tesislere yapılan saldırılara misilleme olarak ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Üssü'ne düzenlediği balistik füze saldırısı öncesinde Doha yönetimine bilgi verdiği iddia edildi. ABD basını tarafından üç üst düzey İranlı yetkiliye dayandırılan haberde, bu adımın can kayıplarını en aza indirmek amacıyla atıldığı belirtildi.

İran, nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından ABD'nin Katar'ın başkenti Doha'da bulunan El-Udeyd Üssü'ne yönelik "Beşaretü'l-Feth" (Zaferin Müjdesi) adlı operasyon başlattı. Balistik füze saldırısı nedeniyle Katar'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'ın Katar'a 10 balistik füze fırlattığı belirtilirken, saldırıda can ve mal kaybı olmadığı aktarıldı.

ABD BASINI: KATAR'A ÖNCEDEN HABER VERİLDİ

ABD merkezli New York Times gazetesi, İran'ın üsse yönelik saldırı planından haberdar olan üç üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tahran'ın saldırı öncesinde Katarlı yetkililere bilgi verdiğini iddia etti.

İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü

İranlı yetkililer, bu adımın can kayıplarını en aza indirmek amacıyla atıldığını ve Tahran'ın sembolik olarak ABD'ye karşılık vermesi gerektiğini, ancak bunu tüm taraflara geri adım atma imkânı tanıyacak şekilde gerçekleştirdiğini öne sürdü.

IRAK'TA DA AYNISI YAPILMIŞTI

Yetkililer, aynı stratejinin 2020 yılında da uygulandığını, İran'ın üst düzey generalinin suikasta uğramasının ardından Irak'taki bir Amerikan üssüne balistik füze saldırısı düzenlemeden önce Bağdat'ı bilgilendirdiğini de hatırlattı.

KATAR, ÜSSÜN SALDIRIDAN ÖNCE BOŞALTILDIĞINI DUYURDU

Öte yandan, Katar Dışişleri Bakanlığı'nın da El-Udeyd Üssü'nün İran'ın saldırısından önce tedbiren boşaltıldığını duyurması bu iddiayı destekler nitelikte.

İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü

İRAN'IN KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜNE SALDIRISI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği'nden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırgan ve küstah eylemine yanıt olarak birkaç saat önce İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri tarafından Katar'daki El-Udeyd ABD Hava Üssü yok edildi." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, saldırıda kullanılan füze sayısının ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıda kullandığı bomba sayısıyla aynı olduğu belirtildi.

"BU EYLEM DOST VE KARDEŞ ÜLKEMİZ KATAR İÇİN HERHANGİ BİR TEHLİKE OLUŞTURMUYOR"

Üssün, Katar'daki tesislerden ve yerleşim alanlarından çok uzakta bulunduğu ve üssün dışında bir alana zarar verilmediği belirtilen açıklamada, "Bu eylem dost ve kardeş ülkemiz Katar ve asil halkı için herhangi bir tehlike oluşturmuyor ve İran, Katar ile samimi ve tarihi ilişkilerini ve sürdürmeye kararlı." ifadelerine yer verildi.

İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü

KATAR: HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ SALDIRIYI ENGELLEDİ

Katar'dan yapılan açıklamada ise, "Katar hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediğinden ve İran füzelerini başarıyla durdurduğundan eminiz. Saldırının koşullarını açıklayan bir açıklama Savunma Bakanlığı tarafından daha sonra yayınlanacak" dedi.

"BU SALDIRGANLIĞA KARŞILIK VERME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, "İran saldırısının Katar'ın egemenliğinin, hava sahasının ve BM sözleşmesinin ihlali" olduğunu belirterek, "Katar, olarak bu bariz saldırganlığa uluslararası hukuka uygun olarak doğrudan karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Katar da gitti ABD'ye yetiştirdi hemen bunları az o çocuğu değil

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